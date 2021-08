Colón de Santa Fe intentará hoy lograr un triunfo que le permita ubicarse como líder de la Liga Profesional de Fútbol cuando visite a Aldosivi en el partido con el cual se abrirá la séptima fecha del campeonato argentino. El encuentro se jugará a partir de las 16:45 en el estadio José María Minella con Diego Abal como juez principal, Alejo Castany y Walter Ferreyra como jueces de línea y televisación en directo por la señal deportiva de cable TNT Sports. Colón tiene 13 unidades y está a un punto del líder Independiente, mientras que Aldosivi tiene diez puntos y también intentará quedarse con la victoria para ubicarse cerca de la cima. El conjunto de Mar del Plata viene de empatar 2 a 2 en su visita a Atlético Tucumán y el entrenador Fernando Gago podría no realizar variantes y poner a los mismos once que empezaron jugando en la provincia norteña. Por su parte, Colón venció como local a Gimnasia y Esgrima La Plata por 1 a 0, partido en el cual Facundo Farías sufrió, y si bien pudo terminar el partido sin ningún inconveniente, luego comenzó a sentir un intenso dolor que encendió las alarmas en el equipo santafecino. El técnico Eduardo Domínguez dio la lista de citados y Farías viajará a Mar del Plata, mientras que los que no serán de la partida son Rafael Delgado (sufrió un desgarro) y con el suspendido Santiago Pierotti (fue expulsado). La variante que estaría definida por Domínguez sería en la última línea, donde Eric Meza, quien viene de convertir el gol en el triunfo ante Gimnasia, ingresaría por el lateral izquierdo en lugar de Nahuel Gallardo.. Las siguientes son las probables formaciones de los equipos y otros detalles del encuentro: Liga Profesional Séptima fecha Aldosivi – Colón Estadio: José María Minella (Mar del Plata) Árbitro: Diego Abal Hora de inicio: 16:45 - TV: TNT Sports Aldosivi: José Devecchi; Emanuel Iñíguez, Fabricio Coloccini,Emiliano Insúa, Emanuel Insúa; Francisco Cerro, Gastón Gil Romero; Gastón Lodico; Malcom Braida, Martín Cauteruccio y Federico Andrada. DT: Fernando Gago. Colón: Leonardo Burián; Facundo Mura, Facundo Garcés, GonzaloPiovi, Eric Meza; Christian Bernardi, Federico Lértora,Rodrigo Aliendro, Alexis Castro; Cristian Ferreira y FacundoFarías. DT: Eduardo Domínguez. KDV NA