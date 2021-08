Aldosivi y Defensa y Justicia se enfrentarán mañana en la ciudad de Mar del Plata en un partido correspondiente a la quinta jornada de la Liga Profesional de Fútbol en el que ambos equipos intentarán continuar por la senda de la victoria. El encuentro se disputará desde las 18:00 en el estadio José María Minella, contará con el arbitraje de Germán Delfino, quien tendrá como asistentes a los jueces de línea Ariel Scime y Miguel Savorani, y será televisado en directo por la señal deportiva de cable Fox Sports Premium. Aldosivi viene de ganarle como visitante a Rosario Central por 2 a 1 y el técnico Fernando Gago podría no hacer variantes y colocar a los mismos once que empezaron jugando en la ciudad santafesina. Por su parte, Defensa y Justicia venció como local a Gimnasia y Esgrima La Plata por 3 a 2 y el entrenador Sebastián Beccacece realizaría una sola modificación tomando como referencia a los once que empezaron jugando en Florencio Varela. El cambio sería el ingreso del futbolista Francisco Pizzini, en el mediocampo para reemplazar a Hugo Fernández, quien no viene teniendo buenos partidos, mientras que no se descarta que el técnico realice alguna otra variante.. Las siguientes son las probables formaciones de los equipos y otros detalles: Liga Profesional Quinta fecha Aldosivi – Defensa y Justicia Estadio: José María Minella (Mar del Plata) Árbitro: Germán Delfino Hora de inicio: 18:00 - TV: Fox Sports Premium Aldosivi: José Devecchi; Joaquín Indacoechea, FabricioColoccini, Emiliano Insúa, Emanuel Insúa; Leandro Maciel,Gastón Gil Romero, Gastón Lodico; Martín Cauteruccio, FedericoAndrada y Malcom Braida. DT: Fernando Gago. Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Matías Rodríguez, Adonis Frías, Tomás Cardona, Alexis Soto; Francisco Pizzini, Kevin Gutiérrez, Raúl Loaiza, Carlos Rotondi; Miguel Merentiel y Walter Bou. DT: Sebastián Beccacece. KDV/GAM NA