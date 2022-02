Scotch And Soda, con la monta del jinete Aníbal Cabrera, ganó hoy por un cuerpo y medio sobre Dreaman el Hándicap Martinet, una prueba de 1.800 metros con un premio de 630.000 pesos que fue corrida en el duodécimo turno de la reunión en el hipódromo Argentino de Palermo.

El ganador, un hijo de Luhuk, pagó un dividendo de 12,70 pesos por boleto y empleó un tiempo de 1m 45s 74/100 para las 18 cuadras de arena normal.

Perfect Smile, One In Ten y Milanés Joy se disputaron la punta hasta la entrada a la recta final. Un poquito más atrás vinieron Rohit Joy y Scotch And Soda.

Ya en la recta los tres caballos que vinieron en la punta fueron perdiendo acción, mientras que Rohit Joy y Scotch And Soda comenzaron a definir el pleito.

Rohit Joy lo hizo por el lado de los palos con un andar firme. Por mitad de cancha arrancó a toda máquina Scotch And Soda.

A falta de 250 metros Scotch And Soda agarró la punta, dejó atrás a Rohit Joy y definió el pleito con gran categoría.

De atropellada Dreaman se quedó con el segundo puesto a un cuerpo y medio del ganador porque Rohit Joy sintió el esfuerzo de correrlo a Scotch And Soda.

La carrera fue buena y tuvo un claro ganador. Los parciales fueron de 22s 10/100 para los 400 metros, de 44s 78/100 para los 800 metros, de 1m 08s 80/100 para los 1.200 metros y de 1m 32s 73/100 para los 1.600 metros.

Scotch And Soda logró su sexta victoria oficial sobre 16 carreras. Hoy ganó con autoridad y corriendo de menor a mayor. Pagó 12,70 por boleto y fue todo un festejo para la gente del stud Gran Rubén de la ciudad de Azul. (Télam)