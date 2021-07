La Liga Profesional de Fútbol (LPF) considera "inviable e improcedente" el eventual pedido de Boca Juniors para postergar los partidos ante Banfield y San Lorenzo, a jugarse el sábado y martes próximo, debido al aislamiento que cumple parte de su plantel profesional tras el regreso desde Brasil, donde jugó con Atlético Mineiro por la Copa Libertadores.

Si bien aún no concretó formalmente su solicitud, el club "xeneize" analiza el planteo de aplazar esos compromisos amparado en el artículo 29.2 del Reglamento de la LPG que señala: "Los clubes no podrán solicitar la suspensión de partidos por cuestiones vinculadas a la pandemia (Covid-19), salvo que las autoridades gubernamentales impidan la realización del mismo".

Para las autoridades de la LPF, según confiaron a Télam fuentes de esa entidad, el criterio no aplica dado que el gobierno "no resolvió que no se juegue el partido sino que no lo hagan los jugadores aislados, pero sí otros que forman parte de la lista de buena fe".

Por esa razón, el eventual pedido de Boca sería "inviable e improcedente" y hacer lugar implicaría el "incumplimiento del propio reglamento", explicaron voceros de la LPF.

La delegación de Boca, integrada por 24 futbolistas, quedó aislada en un hotel de Buenos Aires desde ayer y durante una semana, por disposición del Ministerio de Salud, por la ruptura de su burbuja sanitaria en Brasil durante los incidentes ocurridos tras el polémico partido con Mineiro que marcó su eliminación en los octavos de final de la Libertadores.

Boca debe visitar a Banfield este sábado a las 20:15 en un partido que ya tiene árbitro en viaje hacia Buenos Aires y operativo policial pago, confiaron desde la LPF.

El clásico con San Lorenzo está programado para el martes a las 21:00 en La Bombonera. (Télam)