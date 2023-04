El defensor de Boca Juniors Nicolas Figal reconoció que "en la Copa Libertadores no se pueden cometer esos errores", en referencia a las expulsiones de sus compañeros Bruno Valdez y Facundo Roncaglia, que los dejó con nueve hombres en la igualdad 0 a 0 de esta noche ante el Monagas, en Venezuela, en el debut en la Copa Libertadores.

"El equipo se entrego al máximo pero no podemos cometer esos errores en la Copa Libertadores, esas expulsiones nos pueden costar caro", apuntó.

"Es que más allá de sus limitaciones el rival se hace difícil de local. lo importante que pudimos haber ganado, pero esto continua y recién empieza.", comentó el ex Independiente.

"No sé si es decepcionante el resultado , pero me quedo con el equipo con nueve jugadores por como se entregó al máximo. Lo malo es que no podemos cometer esos errores, la #Libertadores no da margen. El próximo partido queremos ganar", avisó.

Boca empató esta noche 0 a 0 con el Monagas de Venezuela por la primera fecha del Grupo F de la Conmebol Libertadores.

En la próxima fecha será local ante Deportivo Pereira, de Colombia, el próximo 18 de este mes. (Télam)