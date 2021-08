Sarmiento de Junín intentará hoyregresar a la victoria cuando reciba a Atlético Tucumán en un partido correspondiente a la séptima jornada de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se llevará a cabo desde las 19:00 en el estadio Eva Perón, será arbitrado por Jorge Baliño, quien estará asistido por los jueces de línea Juan Manuel Vázquez y Mariana De Almeida, e irá televisado en directo por la señal deportiva de cable TNT Sports. Sarmiento perdió por 4 a 2 en su visita a Defensa y Justicia y el técnico Mario Sciacqua no podrá contar con los futbolistas Federico Vismara y Federico Bravo debido a que ambos sufrieron lesiones musculares y se suman a la baja de Rodrigo Salinas, que había quedado marginado del encuentro en Florencio Varela. Según informó el club mediante un parte médico, Bravo padece una "distensión en bíceps crural", mientras que Vismara una "lesión muscular en cara posterior/interna de muslo derecho" y tendrán al menos dos semanas de recuperación. Si bien Sciacqua no dio a conocer el equipo que recibirá a Atlético Tucumán, se estima que Julián Chicco ingresará para reemplazar a Bravo. Por su parte, el elenco tucumano igualó 2 a 2 como local frente a Aldosivi de Mar del Plata y el entrenador Omar De Felippe no tendrá disponible a Ramiro Carrera debido a que presenta un desgarro en un gemelo. Carrera necesitará entre dos y tres semanas de recuperación y en su lugar ingresaría Renzo Tesuri en el once titular, mientras que otro que no estará es Marcos Valor, quien sufrió un desgarro en un aductor.. Las siguientes son las probables formaciones de los equipos y otros detalles del encuentro: Liga Profesional Séptima fecha Sarmiento – Atlético Tucumán Estadio: Eva Perón (Sarmiento de Junín) Árbitro: Jorge Baliño Hora de inicio: 19:00 - TV: TNT Sports Sarmiento: Manuel Vicentini; Martín García, Nicolás Bazzana,Braian Salvareschi, Lautaro Montoya; Gabriel Graciani, Julián Chicco, Gervasio Núñez, Gabriel Alanís; Sergio Quiroga y JonatanTorres. DT: Mario Sciacqua. Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Marcelo Ortiz, SantiagoVergini, Mauro Osores, Gabriel Risso Patrón; Renzo Tesuri,Guillermo Acosta, Cristian Erbes, Joaquín Pereyra; LeonardoHeredia y Augusto Lotti. Director técnico: Omar De Felippe

KDV NA