El entrenador de Independiente, Ricardo Zielinski, afirmó hoy que hicieron "un buen mercado de pases" de cara al comienzo de la Copa de la Liga Profesional y del desafío por Copa Argentina ante Central Córdoba de Santiago del Estero, al tiempo que enfatizó sobre los puestos que restan cubrir.

"Estamos conformes con las incorporaciones, hemos hechos un buen mercado. Estamos buscando un central más y un delantero. Trajimos jugadores en todas las líneas y falta el toque final", apuntó Zielinski en conferencia de prensa, el día previo a jugar con Central Córdoba por los 16avos. de Copa Argentina.

"Necesitamos jugadores que vengan y den una mano grande, por eso vamos despacio", señaló el exDT de Belgrano de Córdoba y Estudiantes La Plata.

Sobre la chance de que el club concrete el regreso de Domingo Blanco, quien se desempeña en el Sport Club Dnipro-1 de Ucrania, el entrenador dijo: "Mingo (Blanco) juega muy bien y es bienvenido. Su situación personal es complicada por dónde está", describió.

Independiente sumó a Federico Mancuello, Mauricio Isla, Lucas González, Felipe Aguilar y Alexis Canelo, de cara a un segundo semestre del año donde debe sumar puntos para escapar de los últimos puestos de la tabla anual, con el fin de mantenerse en la máxima categoría del fútbol argentino.

Por otra parte, el "Ruso" hizo referencia al comienzo de la Copa de la Liga Profesional donde Independiente enfrentará a Colón de Santa Fe, en Avellaneda: "Para Independiente es una obligación ser competitivo este campeonato. Ojalá que todos juntos vayamos a un mismo lugar, los jugadores que vienen nos van a ayudar mucho y la gente también".

A su vez, Zielinski remarcó otra vez que su meta es clasificar al equipo para una copa internacional: "Mi objetivo no va a cambiar hasta el último día. Siempre que voy a un club me pongo metas. No quiere decir que va a ser en el corto plazo. Pero ojalá lo podamos lograr este año".

Por último, el entrenador del "Rojo" habló sobre la difícil situación deportiva y económica que atraviesa el club: "Sabía que esto iba a ser una batalla complicada desde que me llamaron. Había gente que me decía que no vaya a Independiente, pero no soy alguien que le esquiva a las balas, me gustan los desafíos. Como en todos los lugares donde he estado, mi renuncia está encima de la mesa, soy alguien honesto y cuando la cosa no funciona, no funciona", sentenció.

Y otro que hoy habló, pero al llegar en el aeropuerto de Ezeiza, fue uno de los nuevos refuerzos, el mencionado Canelo, quien sostuvo que está "muy contento de estar en Independiente. Cuando escuché la oferta no lo dudé, era algo pendiente que tenía en mi carrera jugar en un grande de Argentina. Vengo con ritmo, porque estaba entrenando bien. en Tijuana".

"Y aunque se que muchos no me conocen porque hice una gran parte de mi carrera en México, les puedo decir a modo de ´presentación que soy un delantero rápido, potente, que va a todas y espero también que entren todas", enunció el ex Almirante Brown, de San Justo y Quilmes. (Télam)