Medios franceses aseguraron hoy que el entrenador argentino del Paris Saint Germain de aquel país, Mauricio Pochettino, se comunicó con el rosarino Lionel Messi para expresarle su deseo de que se sume al elenco galo tras su partida del Barcelona de España. Según publica L´Equipe, "el PSG se puso rápidamente en contacto con Messi una vez que el Barsa emitió el comunicado confirmando que el argentino no seguiría ligado al club azulgrana, y Mauricio Pochettino lo llamó para trasladarle su interés de poder contar con él en la plantilla". Pochettino ya se había manifestado al respecto luego de la victoria del PSG, que cuenta con los argentinos Leandro Paredes, Ángel Di María y Mauro Icardi, por 2 a 1 en la primera fecha de la Ligue 1 de Francia "Su nombre está ligado a varios clubes, hay muchos rumores y todavía los dirigentes del club no me han comunicado nada", reveló el DT este sábado al ser consultado por un posible arribo de la "Pulga", que también tiene a su amigo Neymar en el conjunto francés. En esa línea, Pochettino agregó: "Cuando hablamos de jugadores de la talla de Messi, para muchos clubes, y en este caso para el PSG, son oportunidades que no suelen pasar por delante tuyo". FG/GAM NA