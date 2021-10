Defensa y Justicia recibirá mañana a Platense en un partido correspondiente a la decimoctava fecha de la Liga Profesional de Fútbol en el cual ambos equipos buscarán seguir de racha.

El encuentro se jugará desde las 18:00 en el estadio Norberto Tomaghello, será controlado por el árbitro Fernando Espinoza, quien estará asistido por los jueces de línea Hernán Maidana y Pablo Acevedo, e irá televisado en directo por la TV Pública y por las señales deportivas de cable ESPN y Fox Sports Premium.

Defensa y Justicia viene de cuatro fechas sin derrotas, con tres victorias (Talleres de Córdoba, Argentinos Juniors y Estudiantes de La Plata) y un empate, en la jornada anterior 3 a 3 en su visita a Patronato de Paraná.

El entrenador Sebastián Beccacece no confirmó el equipo que será anfitrión del elenco de Vicente López, pero podría no realizar variantes y colocar a los mismos once que empezaron disputando el partido en la ciudad entrerriana.

Por su parte, Platense viene con una racha de seis partidos sin perder con dos triunfos seguidos de visitante (Unión y Racing) y cuatro empates, el último 1 a 1 como local frente a Rosario Central.

El técnico Claudio Spontón tampoco dio a conocer el elenco que visitará al equipo de Florencio Varela en el cual Kevin Lomónaco podría entrar por Juan Infante y Tomás Sandoval pelearía un lugar en la zona de ataque con Matías Tissera..

Las siguientes son las probables formaciones de los equipos y otros detalles del partido: Liga Profesional Fecha 18 Defensa y Justicia – Platense Estadio: Norberto Tomaghello (Defensa y Justicia) Árbitro: Fernando Espinoza Hora de inicio: 18:00 - TV: Pública, ESPN y Fox Sports Premium Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Nicolás Tripicchio, AdonisFrías, Nazareno Colombo, Alexis Soto; Raúl Loaiza, FranciscoPizzini, Kevin Gutiérrez, Carlos Rotondi; Walter Bou y MiguelMerentiel. DT: Sebastián Beccacece. Platense: Luis Ojeda; Augusto Schott, Nahuel Iribarren, LucianoRecalde, Juan Infante o Kevin Lomónaco; Iván Gómez, Hernán Lamberti, Facundo Curuchet, Nicolás Bertolo; Matías Tissera o Tomás Sandoval y Brian Mansilla. DT: Claudio Spontón. KDV NA