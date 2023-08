(Por Marcos González Cezer) El marchista tucumano Juan Manuel Cano Ceres, tres veces representante olímpico, buscará en el Mundial de Budapest, que comenzará el próximo sábado, "estar en la misma marca" que logró en el Sudamericano de Brasil el mes pasado.

Cano, además, mostró su satisfacción porque se convertirá junto a Jennifer Dahlgren (lanzamiento de martillo) en el atleta argentino con mayor presencia en los campeonatos ecuménicos de atletismo (7).

"Me pone muy feliz ser el argentino con más presencias en Mundiales, pero a la vez es algo que no lo pienso ni lo evalúo porque después de cada Mundial ya estoy pensando en seguir entrenando para el próximo", afirmó Cano Ceres en una entrevista con Télam.

"Competí hace tres semanas en el Sudamericano y tuve un esfuerzo bastante grande. En el Mundial me gustaría, en lo posible, estar en la misma marca (1h24m01/100)", admitió.

El atleta, de 35 años y que disputó los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, participará, en 20km marcha, por séptima vez de un mundial de mayores.

Cano Ceres disputó los de Berlín 2009 (finalizó en la posición 39); Daegu 2011 (33); Moscú 2013 (46); Beijing 2013 (42), Londres 2017 (46) y Eugene 2022 (3).

Cano Ceres ostenta el récord nacional de marcha 20 km. con una marca una hora, 22 minutos y 10 segundos, que logró en los Juegos Olímpicos de Londres, el 4 de agosto de 2012, en los que terminó 22do. sobre 56 participantes.

En Hungría, además competirán el santafesino Germán Chiaraviglio, finalista en salto con garrocha en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, máxima figura del seleccionado argentino de atletismo y ganador de la medalla de oro en la la 53ra edición del Campeonato Sudamericano de Mayores de San Pablo, en Brasil; ,la porteña Fedra Luna -ganadora de la medalla de oro en 1.500 metros llanos y en 5.000 en Brasil.

Y el lanzador bonaerense Joaquín Gómez -múltiple medallista en los Juegos Odesur- en lanzamiento de martillo; el entrerriano Nazareno Sasia -oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018 en lanzamiento de bala y plata en San Pablo- y el chubutense Joaquín Arbe (maratón).

También competirán otros atletas que obtuvieron medallas en el Sudamericano de Brasil: el marplatense Diego Lacamoire -oro en 1.500 metros llanos-Pablo-; el entrerriano Julián Molina -oro en 3.000 metros con obstáculos y plata en 5.000-; el velocista bonaerense Elián Larregina -plata en 400 metros llanos- y el correntino Carlos Layoy, en salto en alto -oro y que finalizó 21ro en el Mundial de Oregon, Estados Unidos, del año pasado.

Télam: Jennifer Dahlgen, en lanzamiento de martillo, disputó siete campeonatos Mundiales. En Hungría la alcanzarás. ¿Qué te genera?

T: ¿Qué objetivo tenés para el Mundial?

T: ¿Cuáles son tus próximos retos?

JMCC: Después del Mundial, trataré de estar en los Juegos Panamericanos, hacer una buena carrera y luego ya enfocarme de lleno en el calendario 2024 para intentar a estar en los Juegos Olímpicos de Paris.

T: De cara a los Juegos Panamericanos de Chile de octubre, ¿Cómo es el nivel de los marchistas sudamericanos y del continente?

JMCN: Los Panamericanos serán como un Mundial pero con menos atletas. El nivel será exactamente igual.

T: ¿Qué significa que la Argentina haya clasificado a diez atletas al Mundial?

JMCC: El atletismo argentino está pasando por un momento especial. Hay muchas caras nuevas y muchas son medallistas sudamericanos. Se están haciendo las cosas bien.

T: ¿En qué momento de tu carrera estás?

JMCC: Pasando por la mitad. Aun tengo muchísimas ganas de seguir entrenando y compitiendo

T: El presidente de la Confederación Argentina de Atletismo (CADA), Daniel Soto, en una entrevista con Télam, destacó la actuación argentina en el Sudamericano de San Pablo. ¿Con qué sensaciones te quedaste con tu cuarto puesto y con la del equipo?

JMCC: Mi puesto siempre fue parecido, es algo esperado. Fui muchas veces cuarto y muchas tercero. Siempre trato de pelear el podio, pero el nivel en la marcha es súper alto y trato al menos de lograr una buena marca para sumar puntos. El equipo muy bien, está en pleno desarrollo y crecimiento.

T: ¿Evalúas tu retiro de la actividad?

JMCC: Por ahora no es algo que está en mis planes. Estoy grande pero me siento con un espíritu muy joven para seguir afrontando desafíos en el atletismo. Esto es mi vida y va ser difícil retirarme mientras me sienta sano y con ganas de seguir compitiendo al máximo.

(Télam)