El mediocampista argentino Enzo Fernández, campeón del Mundo con la Selección nacional, debutó hoy en Chelsea, que igualó 0 a 0 frente a Fulham, en un partido válido por la vigésimosegunda fecha de la Premier League

El ex volante de River, Defensa y Justicia y Befica de Portugal finalmente debutó con el equipo londinense, que pagó 121 millones de dólares por su pase. Fernández lució esta tarde la casaca número 5 en su espalda por primera vez en el estadio de Stamford Bridge y fue titular los 90 minutos

En los primeros minutos el mediocampista se mostró muy activo, fue preciso para las salidas pero también para la recuperación

Aún así, el conjunto de Graham Potter no mostró su mejor versión y le costó generar situaciones de peligro. A los 30 minutos, tras una inflación, Fernández mostró su juego, dando un paso perfecto para la corrida de Mason Mount a espalda de los centrales adversarios. El estadounidense logró bajar esa pelota al medio, pero el alemán Kai Havertz no pudo llegar con comodidad y su tiro se fue por arriba del travesaño. Ya en el complemento, el ex jugador de Benfica se destacó abasteciendo a sus compañeros para ensanchar la cancha a los costados. A los 71 minutos, tras un pase de Kai Havertz, Fernández ensayó un disparo que se fue a centímetros del palo derecho de Bernd Leno

El Chelsea vuelve a sumar un empate, al igual que frente a Liverpool la fecha pasada, por lo que ocupa el décimo lugar en la tabla de la competencia. El próximo compromiso será el sábado 11 de febrero ante West Ham a las 9.30..El detalle en los botines de Enzo Fernández. En el partido de esta tarde ante Fulham, el ex River usó unos botines con los colores de Argentina, esos que defendió en el Mundial Qatar 2022 y lo llevó a consagrarse campeón del Mundo

Además, tenían un detalle en uno de los laterales del calzado, donde llevaba escrito: "World Champions"

La cuenta oficial del Chelsea fue la que publicó la imagen,donde se observan los botines al lado de la camiseta número 5 que fue entregada al jugador. NY/MAC NA