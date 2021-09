Bahía, a las órdenes de Diego Dabove, batió esta noche a Fortaleza, de Juan Pablo Vojvoda, por 4-2, en partido que enfrentó a técnicos argentinos, por la fecha 19 del Campeonato Brasileño de fútbol de primera división, más conocido como Brasileirao.

En el estadio Governador Roberto Santos de la ciudad de Salvador, la figura consular resultó el delantero colombiano Hugo Rodallega.

El atacante, de 36 años, y con pasado en el Wigan y Fulham, de Inglaterra, además del Trabzonspor turco, marcó a los 42 minutos del primer tiempo y a los 19, 22 y 31m., del segundo, respectivamente.

En el equipo del técnico Dabove (ex Argentinos Juniors y San Lorenzo) se alistaron el defensor Germán Conti y el mediocampista Lucas Mugni (ambos ex Colón de Santa Fe).

En el conjunto del entrenador Vojvoda (ex Defensa y Justicia y Huracán) estuvo en el banco de suplentes y no ingresó el mediocampista Valentín Depietri (ex Santamarina de Tandil), según registró ‘Lance’.

Además, Cuiabá superó por 2-1 a Santos, que tuvo en sus filas al volante uruguayo Carlos Sánchez (ex River Plate). Mañana jugarán Atlético Paranaense-Sport Recife (18.15) y el martes lo harán Corinthians-Juventude y Chapecoense-Fluminense (los dos, desde las 21.30).

Principales posiciones: Atlético Mineiro 39 puntos; Palmeiras 35; Fortaleza 33; Bragantino 32; Flamengo 31.

(Télam)