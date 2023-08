Unión La Calera derrotó esta noche por 2-1 a Universidad de Chile, en duelo de técnicos argentinos que ganó el santafesino Martín Cicotello, al comenzar la 22da. fecha del campeonato de Primera división del fútbol de Chile.

En el estadio Chahuán Nazar, el equipo local se impuso con las anotaciones del argentino Diego Buonanotte (ex River Plate) y César Pérez.

Mientras tanto, en el conjunto visitante que dirige el exDT de Independiente y Vélez, Mauricio Pellegrino, el único tanto fue del también santafesino Leandro Fernández (ex Independiente).

El elenco del DT Cicotello (exayudante de campo de José ‘Pepe’ Romero en All Boys y de Frank Kudelka, en Huracán y Newell’s) mostró desde el comienzo -además de Buonanotte- a los defensores Hernán Lopes (ex Atlanta) y Juan Pablo Freytes (ex Independiente Rivadavia Mendoza) y al volante Augusto Max (ex Quilmes). En tanto, el delantero Sebastián Lomónaco (ex Arsenal) ingresó en la segunda mitad.

En la ‘U’ de Chile, por su parte, actuaron Juan Pablo Gómez y Nery Domínguez (ex Racing Club), según reflejó ‘Flashscore’.

La jornada había empezado con el empate 1-1 entre Audax Italiano (que dirige el DT mendocino Luca Marcogiuseppe) y Coquimbo Unido.

Los partidos de mañana serán Copiapó-Unión Española (16.00) y Universidad Católica-Ñublense (18.30).

Principales posiciones: Cobresal 42 puntos; Huachipato 36; Palestino 35; Colo Colo y Everton 34; Coquimbo 32; Unión La Calera 31; Unión Española y Universidad de Chile 30.

(Télam)