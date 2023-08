El experimentado delantero José "Pepe" Sand anunció que en diciembre terminará su carrera profesional y que su deseo es seguir en Lanús, donde debería renovar contrato.

El goleador, de 43 años, finalizó su vínculo con el "granate" tras la culminación del torneo 2023 de la Liga Profesional pero quiere seguir hasta fin de año.

"En diciembre termino mi carrera", confirmó el correntino en declaraciones al programa Lanús Radio.

"Iba a retirarme ahora pero me sentí bien cada vez que me tocó entrar", agregó Sand, quien no pudo estar por lesión en la última fecha contra Barracas Central pero disputó 11 partidos y marcó dos goles más otro grito en la Copa Argentina.

El experimentado atacante espera jugar la Copa de la Liga Profesional con Lanús pero todavía no cerró "nada" con la dirigencia.

"Sueño con retirarme con un título", deseó "Pepe", que tiene claro que su futuro será como entrenador.

El ex River Plate ya inició su camino al frente de la categoría 2011 del fútbol infantil de Lanús. (Télam)