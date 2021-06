(Agrega dos partidos)

Minnesota, con los argentinos ex Boca Juniors, Emanuel Reynoso y Franco Fragapane entre los titulares y Ramón Ábila como suplente, le ganó hoy por 1 a 0 como visitante al Portland Timbers de sus compatriotas que también actuaron desde el arranque, Diego Valeri y Claudio Bravo, en uno de los partidos correspondientes a la undécima fecha de la Zona B de la Major League Soccer (MLS) estadounidense.

Minnesota, que así se metió en zona de clasificación para los, play offs desplazando a su vencido, llegó al triunfo por el gol que convirtió el francés Adrién Hunou a dos minutos de iniciado el encuentro, tras una asistencia del mencionado Fragapane.

En otro encuentro donde hubo argentinos en ambos equipos, New York FC, con Maximiliano Moralez y Valentín Castellano, superó como local por 2 a 1 a DC United, con Yamil Asad (los tres fueron titulares) y la dirección técnica de Hernán Losada.

El neerlandés nacido en Curazao, Nigel Robertha, puso en ventaja a DC United antes de los 10 minutos del primer tiempo, pero a cinco minutos de cumplirse los 90 regulares el ingresado Keaton Parks igualó para los neoyorquinos, que se quedaron con el triunfo en el quinto de descuento a través de otro futbolista llegado desde el banco como el brasileño Thiago.

Así como a Losada, al otro técnico que tampoco le fue bien este domingo fue a su compatriota, Gabriel Heinze, ya que su equipo, Atlanta United (Franco Ibarra, reemplazado por Alan Franco a los 36 minutos del primer tiempo, Santiago Sosa, Marcelino Moreno y Ezequiel Barco fueron titulares) empató sin goles como local ante New York Red Bulls y lleva cinco fechas sin victorias.

También hubo empate en cero entre Austin FC (Tomás Pochettino fue titular) y Columbus Crew (Milton Valenzuela y Lucas Zelarayán desde el arranque), en cancha del primero.

Mientras que el todavía puntero de la Zona A, New England Revolution, cayó por 2 a 1 como visitante ante Dallas (los dos tantos de Ricardo Pepi), pese a la conquista del delantero argentino Gustavo Bou, que logró el empate parcial en el primer tiempo.

En el vencedor fue titular el exvolante de San Lorenzo y Lanús, Facundo Quignón, e ingresó a los 15 minutos del segundo tiempo Franco Jara en lugar del goleador de su equipo, Pepi, que había anotado cinco antes y se retiró lesionado.

= Principales posiciones =

Conferencia del Este: New England, 23 puntos; Orlando City, 21; Philadelphia, 19; New York FC, 17; Columbus Crew, 16; Nashville SC, 15; Montreal, DC United y New York RB, 13.

Conferencia del Oeste: Seattle Sounders, 25 unidades; Kansas City, 23; L.A. Galaxy, 21; Colorado, 16; Houston Dynamo y Minnesota, 14; Real Salt Lake y Portland Timbers, 13; Los Angeles FC, 12. (Télam)