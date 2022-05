Darío Benedetto, delantero de Boca Juniors, se entrenó hoy diferenciado por precaución, aunque llegaría para el fin de semana, mientras que Juan Ramírez ingresará por Eduardo Salvio para jugar el sábado desde las 17 ante Racing en el estadio de Lanús, por una de las semifinales de la Copa de la Liga Profesional de fútbol.

El entrenador Sebastián Battaglia, en la práctica de fútbol realizada en el predio de Ezeiza, puso a estos once: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Marcos Rojo y Frank Fabra; Oscar Romero, Alan Varela, Guillermo "Pol" Fernández y Juan Ramírez; Sebastián Villa y Luis Vázquez.

Benedetto tiene una molestia muscular y se entrenó aparte del grupo por prevención, pero no tendría problemas para estar en el clásico contra la "Academia".

El "Pipa" viene de jugar dos partidos en cinco días y fue uno de los cuatro titulares que estuvieron en el triunfo por 2-0 ante Tigre en Victoria el sábado pasado. El cuerpo técnico lo quiso preservar en lo físico debido a que Boca jugará ante Corinthians el próximo martes por la Copa Libertadores.

MIRÁ TAMBIÉN Sepúlveda cumplió un buen trabajo en la sexta etapa del Giro de Italia

En cuanto al ingreso de Ramírez por Salvio, si se mantiene el equipo que el DT puso esta mañana, sería el mediocampo de los últimos partidos, con cuatro volantes.

Y quizás pesó, más allá del buen partido del "Toto" Salvio ante Defensa y Justicia, que Ramírez cuando ingresó en el segundo tiempo convirtió el segundo gol tras un pase milimétrico del paraguayo Óscar Romero.

En la alineación de hoy también volvió a estar Carlos Zambrano en la zaga central con Marcos Rojo, dos jugadores que tuvieron una buena actuación el martes pasado ante Defensa y Justicia en la victoria por 2 a 0 en la Bombonera.

Eso postergaría a Carlos Izquierdoz, quien hoy por segundo día practicó sin inconvenientes después de estar con una molestia en la cintura que le impedía moverse de forma normal, según indicó Battaglia en conferencia de prensa después de la victoria ante Tigre.

MIRÁ TAMBIÉN Delfina Merino se despidió de Las Leonas con bronca y tristeza y críticas al cuerpo técnico

El "Cali" quiere estar ante Racing pero la idea del cuerpo técnico es preservarlo para el encuentro ante Corinthians, por la Copa Libertadores, torneo en el que hasta ahora no jugó por su lesión y por haber sido suspendido por 4 fechas por la Conmebol, sanción que el defensor ya cumplió.

Izquierdoz fue operado del quinto metatarsiano del pie izquierdo que se fracturó en el triunfo como visitante (1-0) ante Estudiantes de La Plata, el 13 de marzo pasado.

Quien ya practicó con sus compañeros fue Marcelo Weigandt, quien podría estar en la lista de concentrados para el fin de semana, ya recuperado de un esguince en su tobillo derecho en el partido ante Godoy Cruz.

Mañana, en el último entrenamiento de la semana en Casa Amarilla, se sabrá si el entrenador nuevamente para el mismo equipo de hoy, o con la inclusión de Benedetto, y con Carlos Izquierdoz a la espera en el banco de los suplentes.

Así, Battaglia volverá a insistir con cuatro volantes más allá de que para el entrenador su armado es un 4-3-3, con Romero por derecha más adelantado y con Villa bien tirado por la izquierda, zona en donde aprovecha la buena dupla que hace con Frank Fabra.

Será también un periplo de posibles cuatro partidos si el "xeneize" llega a la final del domingo 22 en Córdoba, algo importante para un cuerpo técnico que había quedado muy cuestionado después del mal partido ante Godoy Cruz (1-1).

Se decía entonces en el "mundo Boca" que el futuro del DT sería partido a partido, para pasar a la cierta tranquilidad de este presente.

Según dijo a Télam un allegado al entrenador, "si Sebastián se sentía seguro de seguir antes, imaginate ahora", como para plantear que el panorama cambió.

Pero en el cuerpo técnico saben también que estos partidos que se vienen significan poder conseguir un nuevo título -el segundo para el técnico- y el pase a los octavos de final de la Copa Libertadores, el gran objetivo de siempre en Boca.

Si no pueden seguir en la Copa de la Liga, no pasaría nada, pero de no hacerlo en la Libertadores se puede a volver a complicar el futuro y la continuidad de un técnico, quien como jugador es el más ganador en la historia de Boca, y que sigue siendo respaldado por los hinchas.

Boca volverá a trabajar mañana desde las 9 en el complejo Pedro Pompilio y luego el plantel quedará concentrado en un hotel del barrio porteño de Monserrat.

En otro orden, hoy a las 10 se pusieron a la venta por internet las 14 mil populares y las 2 mil plateas para el partido ante Racing, que solo podrán adquirir los socios y abonados.

En tanto, para el partido ante Corinthians, mañana desde las 14 en el sitio SoySocio del club los socios podrán reservar su ubicación sin cargo para el encuentro ante el conjunto paulista, a disputarse el próximo martes desde las 21.30, por la quinta fecha del Grupo E de la Copa Libertadores. (Télam)