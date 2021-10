El mediocampista de Boca Juniors, Agustín Almendra, admitió hoy que el equipo que dirige el DT Sebastián Battaglia está "bien porque se está ganando confianza" en el juego en lo que va del torneo de la Liga Profesional de fútbol (LPF).

El conjunto xeneize, que hilvanó su tercer triunfo consecutivo, venció esta noche a Godoy Cruz de Mendoza por 2-1, en la Bombonera, y se acomodó en la tercera colocación de la tabla, con 30 unidades, al igual que Lanús.

"Hay sensaciones lindas por el triunfo conseguido", sostuvo el volante, de 21 años, quien salió lesionado al promediar la segunda etapa, siendo reemplazado por Norberto Briasco.

"Salí por precaución porque tenía un dolor en el tobillo", contó Almendra a la señal 'TNT Sports'.

El mediocampista reconoció no tener "problemas en jugar en cualquier posición del mediocampo. Me puedo ubicar por derecha, el centro o izquierda. No me cambia mucho", dijo.

Por su lado, el lateral Marcelo Weigandt remarcó que "lo que está trabajando el grupo en la semana, por suerte, se ve reflejado en la cancha".

"Se vienen consiguiendo los resultados. Sabemos que siempre debemos salir a buscar los partidos, a conseguir los espacios, porque estamos en Boca", completó el marcador de punta derecho que estuvo a préstamo en Gimnasia y Esgrima La Plata. (Télam)