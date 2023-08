Carlos Tevez tuvo hoy una presentación como entrenador de Independiente bien a tono con su personalidad, arengando enfáticamente a sus próximos dirigidos con un "el que no se tira de cabeza, no juega", y asegurando que "en los próximos 13 partidos de la Copa de la Liga" se juega "el apellido" y el futuro de su "carrera como técnico".

"Es muy importante el desafío que tenemos como grupo y por eso durante la semana iremos viendo como armaremos el equipo. Pero le vamos a dar intensidad, como hicimos en Rosario Central. Se nos vienen 13 finales y hay que sacarnos el zapato del balde y ponernos los tapones alto. Independiente es un grande dormido", arrancó "a todo trapo" el "Apache" su segunda presentación en un club como entrenador después del "canalla".

"Y quiero agradecerle a Walter Erviti por su palabra de apoyo, porque se hablaba de nosotros dos solamente como candidatos y él también podía estar acá. Personalmente me juego mi apellido y mi carrera como entrenador en estos 13 partidos. Por eso, por ejemplo, mi prioridad es Carlos Izquierdoz, ya que necesitamos gente que venga, se ponga la camiseta y se tire de cabeza, Lo llamé y él sabe lo que lo necesitamos", advirtió.

Tevez advirtió en su primera práctica con el plantel que "la energía ya es otra, porque por ejemplo hoy los jugadores tuvieron un entrenamiento intenso al que no estaban acostumbrados. Pero esta situación en la que está Independiente, ahora pasa a ser responsabilidad mía, y ojalá me insulten a mi y no a los jugadores".

"Porque en este momento no se puede hablar de proyecto, y hacerlo es no entender la situación en la que estamos. Les dejé claro a los muchachos que el que no se tira de cabeza, no juega. Y eso es lo que le prometemos al hincha, intensidad", avisó.

"En cuanto a mi, de aquel Tevez de Rosario Central a éste, puedo decir que tengo más experiencia. Mi grupo de trabajo es el que está siempre. Y después, de mitad de cancha hacia delante habrá que presionar y para eso hay que convencer a los jugadores. Pero lo primero que debemos hacer es tener un modelo de juego y después, desde el viernes ya pensaremos recién en Vélez", apuntó.

Tevez aclaró que "ahora hay que ganar, y después, si se puede jugar lindo, mucho mejor.

A los jugadores los vi hoy tan golpeados como todos los hinchas. Pero la charla que tuvimos con los dirigentes de Independiente fue muy buena, aunque yo solo no puedo salvar esto, sino entre ellos, nosotros, los jugadores y los hinchas. Porque lo que necesitamos es correr y también jugar, para que el hincha se sienta identificado".

"Acá nos tenemos que apoyar en el equipo, porque todos hacen falta. Pero siempre está primero el club, y yo voy a estar 24/7 dando la vida para esta institución. Mi apellido está en juego. Por eso les dije a los muchachos que tienen que ser hombres, y el que no quiere subirse al tren, tiene las puertas abiertas para bajarse", advirtió.

"Porque aquí nos vamos al piso todos juntos o nos elevamos todos juntos. Acá no vengo a ganar plata, porque tengo huevos para afrontar esto. No voy a venir de joda. Eso le digo al hincha. Yo digo que el que tenga miedo, que no nazca", expresó.

Y después, en referencia a los 1.000 días desde el fallecimiento de Diego Maradona que se cumplieron hoy, imagino que "si él hoy estuviera aquí, diría un par de cosas. Primero, me putearía un poco, y después me diría 'que huevos tenés'. Y eso es lo que debemos hacer, tomar el problema por allí, porque de nada serviría no salir a buscar los partidos. De nada serviría esperar".

"Por ejemplo en fecha FIFA nos tocará jugar por Copa Argentina con Estudiantes de La Plata y le vamos a prestar atención a ese torneo también. Pero ahora está Vélez el domingo, en casa, y hacia allá vamos", concluyó.

Se fue Ricardo Zielinski y una nueva era empieza en Independiente, o al menos es lo que todos pretende en la parte "roja" de Avellaneda, donde añoran aquellos viejos tiempos de gloria internacional y de particiones recurrentes en Copa Libertadores en las que ahora está inmerso nada menos que su vecino de enfrente, Racing Club. Es que hoy el Rey de Copas es definitivamente una leyenda, cada vez más alejada de la realidad. (Télam)