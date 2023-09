El Mundial de Rugby Francia 2023 empieza a tomar color y los cruces de la fase de grupos se ponen picantes porque nadie quiere perder terreno pensando en los cuartos de final; en ese contexto hay varios cruces que se destacan en la tercera fecha del Mundial de Rugby que arrancará a disputarse el próximo miércoles con el duelo entre Italia y Uruguay. El jueves 21 será el turno de volver a jugar para el anfitrión Francia, que luego de haberle ganado a los All Blacks y Uruguay se medirá frente a Namibia, un seleccionado africano que en los papeles no debería traerle problemas. Hasta ahora los galos están primeros en el Grupo A y si ganan estarían virtualmente en los cuartos de final. El plato fuerte llegará el viernes 22 de septiembre a las 12.45 del mediodía cuando Los Pumas se midan ante Samoa en el estadio Geoffroy-Guichard de Saint-Éttienne. El equipo dirigido por Michael Cheika perdió en el debut ante Inglaterra y no tiene margen de error si quiere mantener el objetivo de pasar de ronda en la Copa del Mundo. La jornada del sábado 23 arranca con el cruce entre dos equipos modestos como Georgia y Portugal, sigue con el cruce de Inglaterra-Chile y finaliza con el plato fuerte de la fecha: el duelo que sostendrán Irlanda y Sudáfrica, dos candidatos a ganar la corona que hasta el momento se encuentran invictos. El domingo habrá dos partidos: primero se enfrentarán Escocia Vs. Tonga y luego Gales y Australia sostendrán un duelo de dos equipos que no vienen jugando bien pero en el que los Wallabies son los más necesitados debido a que vienen de sufrir una derrota inesperada ante Fiji

Fecha 3: miércoles 20 al domingo 24 de septiembre . 20/09 - 12.45 Italia Vs. Uruguay (Grupo A) - Cancha: Estadio de Niza, Niza. . 21/09 - 16.00 Francia Vs. Namibia (Grupo A) - Cancha: Stade Vélodrome, Marsella. . 22/09 - 12.45 Argentina Vs. Samoa (Grupo D) - Cancha: Geoffroy-Guichard, Saint-Étienne. . 23/09 - 09.00 Georgia Vs. Portugal (Grupo C) - Cancha: Estadio de Toulouse, Toulouse. . 23/09 - 12.45 Inglaterra Vs. Chile (Grupo D) - Cancha: Pierre-Marouy, Chile. . 23/09 - 16.00 Sudáfrica Vs. Irlanda (Grupo B) - Cancha: Stade de France, Saint-Denis. . 24/09 - 12.45 Escocia Vs. Tonga (Grupo B) - Cancha: Estadio de Niza, Niza. . 24/09 - 16.00 Gales Vs. Australia (Grupo C) - Cancha: Parc OL, Lyon. JPE/AMR NA