El arquero de la Selección argentina Emiliano "Dibu" Martínez reveló que no le gusta ir a una definición por penales y recordó el momento decisivo en la final de la Copa del Mundo frente a Francia.

"Nunca quiero ir a penales, porque es 50 y 50. Yo no puedo decir `voy a penales y lo gano`, porque es muy difícil. Yo sé que en cualquier momento me va a tocar perder y lo tengo que aceptar. Y era una final del mundo...", indicó el guardameta albiceleste en declaraciones a Goal.

MIRÁ TAMBIÉN Cinco peleas y ocho títulos abren en el Luna Park el Ciclo Lunar del boxeo en la Argentina

En esa línea, agregó: "Me fui de rodillas cuando Lautaro (Martínez) se perdió la última porque era ganarlo, y a mí me importa ganar el partido. Los penales es tirar la moneda y rezar que te salga cara o cruz. Así que no, no deseo ir a la tanda", afirmó.

Además, el ganador del premio The Best 2022 como mejor arquero, confesó cual fueron para él los peores momentos en el Mundial Qatar 2022: "La tensión con Países Bajos después del segundo gol. Fue jugar 30 minutos con un sabor muy amargo de tener el partido liquidado y que en la última jugada te empaten para llevarlo a un alargue donde no sabes qué va a pasar y podés quedar afuera del Mundial. Y contra Francia cuando nos empataron de 2-0 a 2-2 fue más fácil porque ya lo habíamos vivido en aquel partido".

"Nunca quiero ir a penales, porque es 50 y 50. Yo no puedo decir `voy a penales y lo gano`, porque es muy difícil. Yo sé que en cualquier momento me va a tocar perder y lo tengo que aceptar".

MIRÁ TAMBIÉN Independiente visita a Barracas Central en el inicio de la fecha de la Liga Profesional

Martínez hizo hincapié en los minutos finales frente al conjunto galo: "Cuando nos empataron quedaban cuatro o cinco minutos, no sé bien cuánto faltaba, fue mucha tensión. Ellos estaban con mucha pierna, con ganas de ganar el partido y nosotros queríamos que se terminara. Te pegaron dos golpes tan fuertes y tan rápido que decís `por favor, vayamos al alargue ahora`".

"En el tiempo extra fue mucho más fácil, pero otra vez nos empataron faltando dos minutos y tuvieron dos chances y ufff... Yo ya quería que se terminara", añadió.

Por último, el arquero del Aston Villa de Inglaterra reveló cual es el próximo objetivo después de la consagración con la Albiceleste: "Tengo que ponerme objetivos, me encanta ponerme metas en mi carrera. Taché el Jackpot, gané todo lo que un jugador quiere". "En mi vida yo nunca soñé con ganar la Champions League, yo soñaba con ganar un título a nivel Selección y ¿qué más que un Mundial? Lo gané, completé todos los títulos a nivel nacional con mi país y ahora queda solo disfrutar", cerró. NY/GAM NA