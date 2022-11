El arquero de la Selección argentina, Emiliano "Dibu" Martínez, aseguró hoy que el encuentro frente a México fue "el más lindo" que jugó en su vida, a la vez que indicó que "casi" se larga "a llorar" tras el segundo gol del elenco nacional. "No nos vamos a ningún lado", aseveró Martínez, a la vez que remarcó: "Es el partido más lindo que jugué en mi vida". En diálogo con TyC Sports, el arquero del conjunto argentino manifestó: "Casi me largo a llorar después del segundo gol". "Jugué partidos importantes en Inglaterra, juego en la mejor Liga del Mundo, la Copa América, la Finalissima, pero este fue el partido en el que más me emocioné. El Mundial es otra cosa", expresó. KDV/MAC NA