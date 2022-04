Emelec de Ecuador, con la presencia como titulares de los argentinos Aníbal Leguizamón, Bruno Pittón y Mauro Quiroga, empató como local ante Deportivo Táchira, de Venezuela, 1 a 1, en el partido que completó la segunda fecha del Grupo A de la Copa Libertadores.

El partido se jugó en el Estadio George Capwell, en Guayaquil, y los goles fueron convertidos por Yerson Chacón, a los cuatro minutos, para Táchira, igualando a los 11 Joao Rojas para Emelec.

El puntero del Grupo es el vigente bicampeón de América, Palmeiras de Brasil con seis unidades, seguido por Emelec con dos, Deportivo Táchira e Independiente Petrolero de Bolivia con uno, consignó SoccerWay.

En el equipo ecuatoriano fueron titulares Leguizamón (ex Defensores de Belgrano), Pittón (ex Unión y San Lorenzo) y Quiroga (ex Atlético Rafaela, Argentinos Juniors y San Martín de Tucumán).

En la próxima fecha del Grupo A, el martes próximo, Independiente Petrolero recibirá a Táchira y el miércoles Emelec será local frente a Palmeiras, que en sus dos presentaciones goleó a Táchira de visita por 4 a 1 y de local a los bolivianos por 8 a 1. (Télam)