El marcador de punta Emanuel Insúa llegará mañana a la Argentina y rápidamente cumplirá con los pasos necesarios para convertirse en refuerzo de Vélez Sarsfield, con miras al comienzo del torneo de la Liga profesional (LPF).

El defensor, de 30 años, estuvo durante los últimos días en Grecia, junto a su agente, efectuando las diligencias necesarias para desvincularse del AEK Atenas, club dueño de su ficha.

Una vez finiquitada la situación, el exjugador de Boca Juniors, Racing, Newell’s y Aldosivi de Mar del Plata tiene el camino libre para arribar a Liniers.

De esta manera, Insúa se hará la revisión médica de rigor y se juntará luego con los dirigentes para firmar el contrato que lo vinculará a la entidad hasta diciembre venidero.

El lateral izquierdo se transformará así en la tercera incorporación de Vélez en este mercado de pases. Los mediocampistas Franco Díaz (Temperley) y José Florentín (Guaraní, Paraguay) son aguardados mañana en la Villa Olímpica de Parque Leloir para situarse a las órdenes del DT Mauricio Pellegrino.

Además, la dirigencia continúa efectuando gestiones para sumar al extremo Carlos Auzqui (hay acuerdo con River Plate pero no aún con el jugador) y al delantero Franco Di Santo (el ex San Lorenzo espera una oferta del exterior y si no se da esa opción estará disponible para el ‘Fortín’).

Click to enlarge A fallback.

El próximo amistoso de Vélez (que superó el sábado pasado a Almirante Brown por 2-0) será el sábado 15 ante Banfield, en el estadio Florencio Sola. (Télam)