Elche, equipo que orienta el técnico argentino Sebastián Beccacece, sumó hoy su segunda derrota en fila en la Segunda división del fútbol español, al perder como visitante ante Eibar, por 2-1, en partido por la jornada 2 del certamen.

El atacante santafesino Lucas Boyé (ex River Plate) se desempeñó como titular y marcó el único tanto del equipo del entrenador rosarino, mediante un tiro penal, a los 21m. del segundo período.

Además, el marcador de punta Nicolás Fernández Mercau (ex San Lorenzo) y el centrocampista Nicolás Castro (ex Newell's) ingresaron en la segunda etapa en el conjunto que orienta Beccacece (ex Defensa y Justicia y Racing, entre otras entidades).

En uno de los adelantos celebrados el viernes, Zaragoza, con el concurso del arquero rosarino Cristian Alvarez (ex Rosario Central), le ganó por 1-0 a Valladolid.

Por su lado, FC Andorra, con el guardavallas mendocino Nicolás Ratti, superó por 3-2 a Cartagena, que contó con la participación del volante central Damián Musto (ex Quilmes y Rosario Central).

(Télam)