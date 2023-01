Elche empató con un gol del delantero argentino Ezequiel Ponce a Cádiz -que tuvo como titular al arquero pergaminense Jeremías Ledesma-, por 1 a 1, como visitante, pero ambos equipos continúan en zona de descenso en la Liga de fútbol de España en el único partido que le dio continuidad a la 17ma. fecha.

El equipo andaluz se puso en ventaja con el tanto del mediocampista uruguayo Brian Ocampo (7m. PT) y Elche a los 36 minutos del complemento, lo igualó con el delantero rosarino de 25 años, que ingresó a los 26 minutos del mismo período.

La visita tuvo como suplente al arquero Axel Werner ex Boca Juniors, e ingresaron en la segunda parte los defensores Lautaro Blanco ex Rosario Central, y Lisandro Magallán, también ex Boca.

El resultado no benefició a ninguno de los equipos ya que ambos permanecen en zona de descenso, Cádiz es decimoctavo con 16 puntos y Elche es último con solo 5 unidades.

La fecha se desarrolla de la siguiente manera:

-Viernes: Celta de Vigo 1-Villarreal 1.

-Sábado: Valladolid 0-Rayo Vallecano 1; Girona 2-Sevilla 1; Osasuna 1-Mallorca 0 y Real Sociedad 3-Athletic Bilbao 1.

-Domingo: Getafe 1-Espanyol 2 y Almería 1-Atlético Madrid 1.

-Hoy: Cádiz-Elche

-Miércoles 1 de febrero: 17 (hora argentina), Betis-Barcelona.

-Jueves 2: 17, Real Madrid-Valencia.

=Posiciones=

Barcelona 41 puntos; Real Madrid 38; Real Sociedad 35; Villarreal, Betis y Atlético Madrid 28; Osasuna 27; Athletic Bilbao y Rayo Vallecano 26; Mallorca 22; Girona 21; Valencia 19; Almería 18; Espanyol, Valladolid, Celta de Vigo y Getafe 17; Cádiz 16; Sevilla 15 y Elche 4. (Télam)