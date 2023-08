El volante Emiliano Méndez se despidió hoy de Sarmiento de Junín a través de un mensaje publicado en redes sociales, donde agradeció a dirigentes, cuerpo técnico e hinchas.

"Sólo me quedan palabras de agradecimiento. En estos 18 meses he sido muy feliz, pasando buenos momentos, otros no tanto, pero siempre con la tranquilidad de haber dejado todo", escribió Méndez en su cuenta de Instagram.

Méndez, quien viajará a Uruguay para incorporarse a Racing Club de Montevideo, extendió los saludos a los hinchas de Sarmiento, a Israel Damonte y su cuerpo técnico, dirigentes y empleados del club.

"Sarmiento tiene un hincha más desde cualquier lugar que esté. Abrazo grande y ojalá nos volvamos a cruzar", señaló Méndez.

La partida de Méndez en Sarmiento se suma a las de Sebastián Meza, Luciano Gondou, Javier Toledo, David Gallardo, Nicolás Femia y Gastón Gerzel, además del entrenador Damonte, reemplazado por Pablo Lavallén.

En contrapartida incorporó al arquero Fernando Monetti y al defensor Franco Paredes.

Sarmiento debutará el próximo domingo en la Copa de la Liga Profesional de Fútbol cuando recibirá a Tigre, desde las 16, por la zona 2. (Télam)