El volante central de Sarmiento, de Junín, Harrinson Mancilla recibió insultos racistas de parte de un plateísta de Platense cuando fue reemplazado ya en tiempo de descuento del partido que empataron ambos equipos sin goles en Vicente López hoy, por la quinta fecha del campeonato de la Liga Profesional.

Mancilla, que llegó al club juninense desde Gimnasia y Esgrima La Plata, tiene 30 años y es oriundo de la caleña Puerto Tejada, de Colombia.

El moreno mediocampista fue reemplazado en el tercer minuto de descuento por Manuel García con un aparente golpe en el hombro derecho y se retiró del campo de juego entre lágrimas que se enjugaba con su camiseta.

Pero al aproximarse al banco de suplentes, donde recibió un beso de consuelo de su entrenador, Israel Damonte, un plateísta del "calamar" saltó de la butaca que ocupaba y empezó a insultarlo a viva voz, siendo identificado y señalado inmediatamente por el propio técnico visitante y su compañero Lucas Castro, al que justamente había reemplazado 10 minutos antes.

Fue entonces cuando se produjo la intervención de varios plateístas de Platense, quienes le recriminaron al agresor por su actitud y lo obligaron a retirarse de ese lugar.

Al término del encuentro Damonte se refirió a la situación describiendo los hechos tal como se mencionan previamente, mientras que el propio Mancilla refirió que "desde la platea" le "gritaron cosas, y eso no se justifica. Mis compañeros vieron la reacción del resto de la gente y también lo hicieron ellos. Me insultaron, pero no veo una razón más allá de la euforia del momento", apuntó el jugador que actuó en Tigres y Cúcuta Deportivo, de su país, antes de llegar a Gimnasia en 2019. (Télam)