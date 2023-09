Sudáfrica, defensor de la corona por ser el vigente campeón, derrotó hoy a Escocia por la primera fecha del Grupo B del Mundial de Rugby 2023 que se disputa en Francia. En un duro encuentro entre dos candidatos al título en el certamen, Sudáfrica logró imponerse ante su rival por 18 a 3 de la mano de Pieter-Steph Du Toit y Kurt-Lee Arendse. Los Springboks mostraron su mejor versión en la segunda parte y superaron a Escocia, que apostó por un juego físico pero no fue suficiente para frenar al tres veces campeón de la Copa del Mundo en su historia..Las siguientes fueron las formaciones de Sudáfrica y Escocia por el Mundial de Rugby:. Sudáfrica: 15- Damian Willemse, 14- Kurt-Lee Arendse, 13- Jesse Kriel, 12- Damian de Allende, 11- Cheslin Kolbe, 10- Manie Libbok, 9- Faf de Klerk, 8- Jasper Wiese, 7- Pieter-Steph du Toit, 6- Siya Kolisi (C), 5- Franco Mostert, 4- Eben Etzebeth, 3- Frans Malherbe, 2- Malcom Marx, 1- Steven Kitshoff. Suplentes: 16- Bongi Mbonambi, 17- Ox Nche, 18- Trevor Nyakane, 19- RG Snyman, 20- Marco van Staden, 21- Duane Vermeulen, 22- Grant Williams, 23- Willie le Roux.. Escocia: 15- Blair Kinghorn, 14- Duhan van der Merwe, 13- Huw Jones, 12- Sione Tuipulotu, 11- Darcy Graham, 10- Finn Russell, 9- Ben White, 8- Jack Dempsey, 7- Rory Darge, 6- Jamie Ritchie (c), 5- Grant Gilchrist, 4- Richie Gray, 3- Zander Fagerson, 2- George Turner, 1- Pierre Schoeman.. Suplentes: 16- David Cherry, 17- Jamie Bhatti, 18- WP Nel, 19- Scott Cummings, 20- Matt Fagerson, 21- Ali Price, 22- Cameron Redpath, 23- Ollie Smith. FG/AMR NA