Vélez Sarsfield le ganó claramente por 3 a 1 a Lanús, con un cambio total de actitud y una postura mucho más agresiva de la mano del DT interino Julio Vaccari, en partido de la octava fecha de la zona 2 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

Con esta victoria, fundamentada en un doblete de Lucas Janson y un tercer tanto de Lucas Pratto, Vélez dejó el fondo de la tabla al sumar 9 puntos, mientras que Lanús (tanto de Nicolás Pasquini) sigue último tras ofrecer otro flojo desempeño.

Vélez y Lanús llegaban a este encuentro en una posición incómoda, con una andar muy irregular en el torneo y lejos de las expectativas que ambos habían generado.

La gestión de Vaccari ya exhibió diferencias en relación con la de Mauricio Pellegrino, con una presión alta, más vertical y agresivo, mientras que Jorge Almirón eligió una planteo muy cauteloso.

El DT de Lanús pobló el mediocampo y hasta colocó un “doble 4” con Di Placido y Aguirre, y eso pareció darle buen rédito al principio del partido ya que sorprendió a los locales con los arranques de Malcorra.

A los 11 minutos Pasquini y el ex Unión armaron una muy buena pared que el extremo cedió al lateral, que entró al área y definió con un zurdazo letal por sobre Hoyos. Vaccari se sorprendió ante este tanto y ordenó a su equipo.

El técnico interino de Vélez le habló mucho a Cáseres y a Perrone para que manejaran el partido y el mediocampo y los chicos respondieron y además contaron con la complicidad de Lanús, que retrocedió mucho.

Vélez comenzó a hacerse fuerte a partir de las sociedades entre Orellano y Soñora por el lado derecho de su ataque, mientras que Janson, Ortega y Perrone lo hacían por izquierda. Los locales iniciaron un asedio que los llevó a obtener lo buscado recién el minuto 41.

Perrone y Soñora armaron una buena pared que concluyó con un centro atrás que hizo escala en un defensor de Lanús hasta que llego a los pies de Janson, que se acomodó y definió de zurda al segundo palo de Monetti, que hasta ese momento había tenido mucho trabajo.

Al reanudarse el encuentro, Vélez salió a buscar el arco de Monetti y encerraron a Lanús cerca de su arquero. Almirón mantuvo el planteo cauteloso al punto tal que “Josema” López quedaba solo encerrado entre los defensores de Vélez y a más de 30 metros de su compañero más cercano.

A los 6m Orellano recibió a la izquierda, metió un centro casi de emboquillada al punto del penal, Soñora la tocó, Monetti tapó y el rebote le quedó a Janson, que marcó su segundo tanto en la tarde.

Vélez siguió sometiendo a Lanús y fue en busca del tercero, hasta que Almirón decidió romper el doble 4 y mover el banco. Así recién en el minuto 16, Ángel González recibió una pelota robada por “Paloma” Pérez y corrió 30 metros hasta encarar a Hoyos, que tapó su resolución.

Vaccari decidió realizar cambios para cuidar jugadores y darles oportunidades a los chicos que él conoce y a jugadores que se recuperaban de lesiones: eso hizo que el local cediera el protagonismo sólo algunos minutos, porque rápidamente se acomodó y la presión siguió siendo para el lado del arco "granate".

Cuando se jugaban dos minutos del tiempo adicionado, Garayalde recuperó una pelota y se la cedió al juvenil Julián Fernández, que avanzó y metió en cortada para Pratto, quien gambeteó a Monetti y definió de derecha.

El árbitro Andrés Merlos debió recurrir al VAR para saber si Franco Díaz había tocado la pelota antes de que esta llegara a los pies de Pratto. La demora fue tanta que debieron agregarse 13 minutos más.

Almirón siguió confundido, al punto tal que dispuso el ingreso del eterno goleador granate José Sand y el movedizo Claudio Spinelli recién en el minuto 93 y luego del gol de Pratto.

- Síntesis -

Vélez: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Matías de los Santos, Lautaro Giannetti, Francisco Ortega; Santiago Cáseres, Máximo Perrone, Joel Soñora; Luca Orellano, Lucas Janson y Lucas Pratto. DT: Julio Vaccari.

Lanús: Fernando Monetti; Leonel Di Placido, Yonathan Cabral, Diego Braghieri y Nicolás Pasquini; Braian Aguirre, Tomás Belmonte, Maximiliano González; Facundo Pérez, Ignacio Malcorra y José Manuel López. DT: Jorge Almirón.

Goles en el primer tiempo: 11m Pasquini (L); 44m Janson (VS).

Goles en el segundo tiempo: 6m Janson (VS); 48m Pratto (VS).

Cambios: en el segundo tiempo, 21m Angel González por Maxi González (L) y Mateo Sanabria por Aguirre (L); 22m Julián Fernández por Orellano (VS); 28m Franco Díaz por Soñora (VS) y Nicolás Garayalde por Cáseres; 45m Valentín Gómez por Ortega (VS) y Agustín Bouzat por Jansón (VS); 49m José Sand por Cabral (L) y Claudio Spinelli por Malcorra (L).

Amonestados: Malcorra y Belmonte (L).

Árbitro: Andrés Merlos

Estadio: José Amalfitani. (Télam)