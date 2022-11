Julio Olarticoechea, campeóndel mundo como jugador en México 1986, respaldó hoy a la Selección argentina tras el debut con derrota ante Arabia Saudita en el Mundial de Qatar y, aunque advirtió que "hubo errores que en el futuro no se pueden cometer", aseguró que sigue "muy ilusionado" con el equipo del entrenador Lionel Scaloni

El "Vasco" analizó el estreno argentino: "Al equipo le faltó el segundo gol para liquidar el partido y no se pudo por los offsides. Igual, reconozco que me sorprendió el rival: cómo jugaron, la concentración que tuvieron. Creo que jugaron el partido de su vida, cómo achicaron, cómo metieron. Llegaron poco, pero metieron dos golazos. No se ligó, pero hubo errores que en el futuro no se pueden cometer", expresó en declaraciones a TyC Sports.

Y añadió: "Ahora vienen todas finales porque no tenés margen. Habrá que estar a la altura. Nosotros en el 90 perdimos con Camerún y supimos sobreponernos a ese momento. Argentina tiene con qué. Se vienen dos rivales difíciles, pero no son imposibles. Sé que los chicos van a dejar todo en cada partido. Si son conscientes de lo que viene, lo van a sacar adelante".

"En el 86, nosotros en la gira previa no jugamos bien, el equipo no daba confianza, pero después vino el momento de las dos reuniones, una donde estuvimos solo los jugadores. Los egos salieron de la concentración y nos propusimos dejar todo en cada partido, ayudarnos. Creo que el grupo se fortaleció en esa reunión y después fue clave ganar el primer partido", recordó Olarticoechea.

En esa línea, remarcó: "Los muchachos están capacitados para sobrellevar este momento. Esto es lo que noto y sé que lo van a intentar dejando todo en cada partido, que de ahora en más son todas finales".

"Estoy muy ilusionado. Scaloni y su cuerpo técnico han hecho un gran trabajo. A pesar de que yo en su momento, cuando él todavía era interino y después de ver los quilombos que se dieron en Rusia, dije que se precisaba un técnico con mucha espalda. Pero Scaloni hizo un trabajo espectacular", sostuvo el ex futbolista.

Por último, elogió al capitán Lionel Messi: "Es tremendo. Un día discutí con una persona que recién acababa de conocer, vino con unos amigos y empezó hablar mal de Messi. Le pregunté a qué se dedicaba. Y me respondió que tenía un lavadero de autos. Entonces le dije: "Seguí lavando autos porque de fútbol no entendés nada

¿Cómo vas a discutir a Messi?", cerró. FG/AMR NA