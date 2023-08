El defensor campeón del mundo con la Selección argentina Julio "Vasco" Olarticoechea consideró que la revancha entre Racing y Boca, por los cuartos de final de la Copa Libertadores de América "se va a definir por poquito", ya que "están "parejos", al tiempo que indicó que el trascendental choque "no le va a pesar a ninguno de los dos equipos". En una entrevista con Noticias Argentinas, Olarticoechea se refirió a toda la serie que determinará qué elenco argentino quedará entre los cuatro mejores del certamen. "Va a ser un partido muy luchado como fue la ida donde Boca fue superior el primer tiempo y creo más situaciones que Racing. Ahora veremos si Racing logra imponer su localía. En este tipo de partidos, los dos están acostumbrados a jugar con canchas llenas y no le va a pesar a ninguno de los dos. Se va a definir por poquito, están parejos. Más en los clásicos, no importa cómo viene cada uno", aseguró el "Vasco". En 1975, el oriundo de Saladillo inició su carrera profesional en el club de Avellaneda donde estuvo hasta 1981, cuando se puso la camiseta de River Plate

Lo que hoy parecería una locura, en 1985 el "Vasco" lo hizo pasando del "Millonario" a Boca donde estuvo solo un año hasta ser vendido al Nantes de Francia. "Los dos tienen para perder, vienen de dos clásicos muy disputados con problemas y muchos roces. Boca tiene mucha presión, últimamente, con cambios de técnicos y Racing, en cambio, viene más tranquilo con Fernando Gago aunque, en el último tiempo, no está en el nivel del año pasado. Cualquiera que pierda va a tener presiones", agregó el ex futbolista de 64 años con respecto a quién pone más en juego en esta definición. Quién también supo jugar en Argentinos Juniors y Deportivo Mandiyu de Corrientes era un jugador polifuncional, de gran personalidad fuerte, rápido y con una gran disciplina táctica para la marca, su puesto natural era el de lateral izquierdo. El tres veces mundialista entendió que la clave del encuentro será en la mitad de la cancha: "La clave estará en el medio, el que gane el mediocampo puede sacar ventaja. El primer tiempo del otro partido, Boca se lo ganó el mediocampo y, en el segundo, Racing lo emparejó. Creo que la clave está ahí". Con dos períodos en Racing, de 1975 a 1981 y de 1988 a 1990, Olarticoechea vivió los dos contrapuntos en "La Academia": en su primera etapa, la debacle que culminó en el descenso de 1983 y, en la segunda, la conquista de la Supercopa 1989, el último título internacional del club de Avellaneda

El "Vasco" convivió con el ambiente racinguista en sus dos extremos y entiende que no será un peso el empate de la vuelta para los de Fernando Gago. "El 0-0 para Racing no tiene que ser un peso, hubiese sido un peso si perdía categóricamente en La Bombonera. En cambio, ahora, la cosa esta pareja. Racing, ahora de local, tiene que hacer sentir la localia y va a estar apoyado por la gente como siempre", afirmó a NA el ex jugador. En sus épocas como futbolista, el oriundo de Saladillo fue un referente en su puesto y un nombre de jerarquía en el medio local

Por ello, el campeón del mundo en México 1986 es una palabra autorizada para opinar sobre el aporte jerárquico del colombiano Juan Fernando Quintero a Racing y del uruguayo Edinson Cavani a Boca: "Quintero, como Cavani, le falta ritmo de juego pero son distintos y en una jugada te crean peligro o te hacen un gol como paso con Juanfer contra Tigre el sábado. Es una buena incorporación para Racing". "Cavani va de menos a más, físicamente también. Por lo que veo, le falta futbol pero es un tremendo jugador, goleador. Se tira muy bien atrás, pivotea muy bien. Es un crack", añadió el ex defensor con respecto a quien será el centro delantero de Boca en el estadio Juan Domingo Perón. Olarticoechea también fue entrenador de la Selección argentina olímpica a nivel masculino y femenino

El "Vasco" sabe del manejo de grupos y, por último, opinó sobre la situación de Darío Benedetto en el "Xeneize": "El problema de Benedetto es mental y eso no lo va a acomodar en Boca, tiene que buscar otro lugar". "Cuando la cabeza está mal, no te funciona o estás fastidioso, es imposible rendir así que lo mejor que puede hacer, para bien de él y del club, es irse a otro lugar donde pueda cambiar la cabeza que es tan importante como la capacidad técnica de un jugador. La cabeza es fundamental", concluyó. AMP/GAM NA