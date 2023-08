El zaguero uruguayo Sebastián Boselli será refuerzo de River, que le compró el 70 por ciento del pase a Defensor Sporting de Uruguay por 3,5 millones de dólares. Este miércoles, el "Millonario" cerró su cuarto refuerzo. Luego de las contrataciones de Ramiro Funes Mori, Facundo Colidio y Manuel Lanzini, el club de Núñez llegó a un acuerdo con el "Tuerto" uruguayo por el juvenil Boselli, la revelación de la selección charrúa campeona del Mundial Sub 20 de Argentina 2023. El futbolista de 19 años firmará contrato por 3 años y medio y arribará al país en las próximas horas. El club montevideano no se quedará con ninguna plusvalía en caso de una futura venta. Con la llegada de uno de los baluartes de la selección uruguaya sub 20, el entrenador Martín Demichelis suma una nueva variable en la zaga central ya que, ante Argentinos Juniors, Paulo Díaz sufrió un esguince en la rodilla y Leandro González Pirez padeció una metatarsalgia. El montevideano también puede ser una variante en el sector derecho tras la ida de Robert Rojas a Tigre. Boselli debutó en septiembre de 2022 en Defensor Sporting de Uruguay y se afirmó en el primer equipo habiendo jugado, hasta su llegada a River, 21 partidos y una sola asistencia. AMP/AMR NA