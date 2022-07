El goleador uruguayo Renzo López firmó en las últimas horas la extensión del vínculo que lo unirá con Central Córdoba de Santiago del Estero hasta fines de la temporada 2025.

El atacante, de 28 años y surgido en las divisiones formativas de Nacional de Montevideo, suscribió un nuevo contrato con la entidad ‘ferroviaria’, que compró el 100 por ciento de derechos federativos y el 50 por ciento de los económicos.

“Me hace sentir que soy más parte del club. Más en estos momentos que todos queremos salir adelante, que queremos cumplir los objetivos”, dijo el delantero del elenco santiagueño.

“Desde el momento en el que llegué en el club me hicieron sentir muy cómodo. Estoy muy bien en la ciudad también. No me quisiera ir de mala mala, no quiero irme sin ser agradecido con Central Córdoba”, amplió López.

“Tuve ofertas en este mercado de pases, pero siento que hay que hacer las cosas bien y que hay que ser derechos en la vida”, dijo el jugador del equipo que dirige el DT Abel Balbo.

“Con los hinchas la verdad tenemos una conexión bárbara. Creo que es mutuo. O sea, ellos me hicieron sentir de la mejor manera cuando llegué. Y yo tuve la suerte de poder responder esa confianza a ellos con goles”, expresó el atacante, de 1,92 metros de altura.

Con relación al partido del lunes ante Rosario Central, en el Gigante de Arroyito, el uruguayo apuntó: “De acá en más tenemos que afrontar todos los partidos como lo hicimos siempre, con la máxima responsabilidad posible, porque para nosotros son todas finales que tenemos para dejar al equipo en Primera División”, consideró.

(Télam)