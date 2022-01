El mediocampista uruguayo Nicolás de la Cruz dio negativo en los testeos que se realizó ayer en Montevideo y se sumará este mediodía a la pretemporada que el equipo realiza en San Martín de Los Andes hasta el 18 de enero.

De este modo, solo queda aislado el arquero Franco Petroli, que dio positivo en coronavirus el fin de semana en la vuelta al trabajo y recién la semana que viene podrá entrenar a la par del grupo, ya en el predio de Ezeiza.

Igualmente, De la Cruz trabajará diferenciado los primeros días luego de las evaluaciones que haga el cuerpo médico, ya que viene de estar inactivo desde el 17 de octubre pasado cuando jugó con San Lorenzo y sufrió una trombosis venosa en el pie izquierdo que lo alejó de las canchas y de los entrenamientos exigentes.

El uruguayo se moverá con tareas especiales junto a Matías Suárez y Felipe Peña, quienes se recuperan de intervenciones quirúrgicas de rodilla y por un tiempo no estarán disponibles para el DT Marcelo Gallardo,

En otro orden, el zaguero Leandro González Pirez aseguró anoche en el programa River Monumental que regresó al club para ser feliz con la camiseta de la que es hincha.

“Cuando me llamó Marcelo (Gallardo) no lo dudé siempre quise volver y sentir la felicidad de vestir esta camiseta porque a mi me tocaron otros tiempos y no lo pude disfrutar, ahora lo voy a hacer porque de acá no hay que irse nunca”, relató el defensor surgido en las inferiores.

Además contó: “Cuando me mandó el mensaje yo estaba en el bautismo de una de mis hijas y no podía atender, me agarró una desesperación y le pedí media hora, estaba manejando y quería llegar a un lugar para hablar tranquilo, quería pasar los autos por arriba del tránsito que había, por suerte me esperó”.

Pirez, además, recordó que se fue de River porque en su momento Gallardo no lo iba a tener en cuenta: “Las vueltas de la vida, en ese momento Marcelo no me iba a tener en cuenta y tuve que irme del club. No quería, pero acepté y era chico para entender algunas cosas, al final creo que me hizo bien y me ayudó, por eso estoy de vuelta”. (Télam)