El interno uruguayo Mathías Calfani regresó hoy al básquetbol argentino con la camiseta de Obras Basket y avisó que es un "jugador diferente" a lo visto en otras temporadas con San Lorenzo de Almagro.

“Soy un jugador diferente pero mantengo mi esencia”, se sinceró el internacional uruguayo que firmó por tres temporadas con el "Tachero".

"Llegó la propuesta y me siento feliz de haber tomado esta decisión, porque siento que es un lugar ideal para seguir desarrollándome, para seguir creciendo y seguir mejorando en muchos aspectos de mi juego. Encima está en un país y una ciudad donde me sentí muy cómodo", detalló desde Montevideo el exinterno de Biguá y Malvin de Uruguay.

Calfani es uno de los jugadores uruguayos más respetados de los últimos tiempos, con un buen juego de espalda al aro y una garantía en defensa, que sin dudas será importante en un equipo con muchos talentos juveniles.

Sin embargo, debido a una cirugía por una lesión que no quiso detallar, recién estará en "condiciones de pisar la cancha entre enero y febrero", dijo el jugador en una nota con el sitio Básquet Plus.

"Vengo cumpliendo todas las fechas que nos hemos propuesto, todo se viene dando dentro de lo normal, con muy buenas sensaciones, así que creo que no voy a tener ningún problema, y cuando llegue a los seis meses voy a estar entrenando normalmente con el equipo", explicó.

"Creo que he ido mejorando y tratando de entrenar y enfocarme mucho en eso. Pero la esencia de brindarme al cien por cien al equipo y hacer lo que el equipo necesita para ganar, que es lo que más me importa o me gusta del juego, sigue siendo igual, y así lo siento", concluyó Calfani. (Télam)