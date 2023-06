El seleccionado de Uruguay dirigido por Marcelo Bielsa ganó su segundo partido consecutivo en este nuevo ciclo del técnico rosarino al imponerse esta noche por 2 a 0 a Cuba, en el estadio Centenario, de Montevideo, donde debutó con la "Celeste" el arquero de Unión, de Santa Fe, Santiago Mele.

El guardavallas montevideano de 25 años que se irá el mes próximo al colombiano Junior, de Barranquilla, ingresó en el arranque del segundo tiempo, cuando los uruguayos ya ganaban por 1 a 0 con el gol de tiro penal señalado por la figura de la cancha, Facundo Torres, a los 27 minutos.

Lo de Mele es todo un símbolo de este comienzo del trabajo de Bielsa en la selección uruguaya, donde le está dando oportunidades a la mayoría de jugadores que nunca habían integrado el representativo mayor, apoyándose en futbolistas muy jóvenes que constituyen el mascarón de proa de un recambio que se torna indispensable.

Por eso los componentes de la generación integrada por Luis Suárez, Edinson Cavani, Diego Godín, Fernando Muslera y compañía no tienen todavía lugar en la extensa lista de convocatorias que tiene el rosarino.

MIRÁ TAMBIÉN Blanco: De lo que se habla es eliminar el descenso por Tabla Anual y dejar los dos por promedios

Tampoco algunos otros más jóvenes como Federico Valverde o Darwin Núñez, que si bien no formaron parte de estas primeras citaciones, sí serán parte de las mismas a partir de las Eliminatorias Sudamericanas que se iniciarán en septiembre próximo.

Por lo pronto otro que se ganó un lugar en la consideración del "Loco" aprovechando los minutos que le dio tanto en el encuentro anterior que Uruguay le ganó por 4 a 1 a Nicaragua como hoy, fue el delantero Maximiliano Araujo, autor del segundo tanto a los 35 minutos del complemento.

Ahora Bielsa probablemente regrese a Rosario para la despedida del próximo sábado de Maximiliano Rodríguez en el estadio de Newell's Old Boys que lleva su nombre, y allí se cruzará con un Lionel Messi del que hoy dijo Javier Tebas, presidente de LaLiga española, que "no es necesaria su presencia" para levantarle las acciones. Seguramente el "Loco" añorará no haberlo tenido a "Lío" en su esplendor en la selección argentina.

- Síntesis -

MIRÁ TAMBIÉN Independiente se anotó en la búsqueda de Robert Rojas y compite con Cruzeiro

Uruguay: Sergio Rochet; José Luis Rodríguez, Bruno Méndez, Mauricio Lemos y Joaquín Piqueréz; Agustín Canobbio, Felipe Carballo y Facundo Torres; Diego Rossi, Thiago Borbas y Maximiliano Araujo. DT: Marcelo Bielsa.

Cuba: Raiko Arozarena; Jorge Corrales, Modesto Méndez, Cavafe y Carlos Vázquez; Yunior Pérez, Luis Paradela, Aricheell Hernández y Dariel Morejón; Willian Pozo y Aldair Ruíz. DT: Pablo Sánchez.

Gol en el primer tiempo: 27m. Torres (U), de tiro penal.

Gol en el segundo tiempo: 35m. Araujo (U).

Cambios en el primer tiempo: 20m. Neisser Sandó por Cavafe (C) y 39m. Guillermo Varela por Lemos (U).

Cambios en el segundo tiempo: Al comenzar Santiago Mele por Rochet (U); Douglas Arezo por Borbas (U) y Brian Rodriguez por Rossi (U); 20m. Emiliano Martínez por Canobbio (U); 30m. Michael Reyes por Ruiz (C) y Yasniel Matos por Pozo (C); 38m. Romario Torrez por Morejón (C) y Daniel Diaz por Hernández (C).

Amonestados: Bruno Méndez (U). Pozo (C).

Estadio: Centenario (Montevideo).

Árbitro: Braulio Da Silva Machado (Brasil). (Télam)