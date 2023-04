El argentino Antonio "Turco" Mohamed asumió oficialmente hoy como entrenador de Pumas UNAM, de México, y sorprendió con la inclusión de su hijo Shayr, de 23 años y recientemente retirado del fútbol, como parte del cuerpo técnico.

El exDT de Independiente y Huracán ya dirigió la primera práctica y debutará el próximo domingo contra Atlético San Luis, como local, por la 14ta fecha del torneo Clausura mexicano.

Mohamed, de 53 años, tendrá su décima experiencia en el fútbol mexicano pero a diferencia de las últimas sumó a su hijo Shayr, de 23 años, al cuerpo técnico.

El hijo del "Turco" hizo las divisiones inferiores en Huracán, después se fue a México y pasó por Rayados de Monterrey, Cancun FC y Xolos y en enero del año pasado se sumó a Arsenal.

MIRÁ TAMBIÉN Boca iniciará este jueves su aventura en la Libertadores en Venezuela ante el Monagas

En el Viaducto estuvo hasta mitad del año pasado pero no llegó a debutar oficialmente.

"Dejó de jugar al fútbol, no le dio. Era suplente y no quiso seguir más. Empezó a hacer el curso de entrenador, observa bien el futbol y me critica demasiado", contó el "Turco" en una entrevista con ESPN México donde fue consultado por la inclusión de su hijo en el equipo de trabajo.

En Pumas juegan los argentinos Nicolás Freire, Gustavo Del Prete, Juan Dinenno y Eduardo Salvio y Mohamed tendrá que la difícil misión de llevar al equipo a la fase final del torneo mexicano.

A falta de cuatro fechas, Pumas está penúltimo con 11 puntos y está a dos del último equipo en zona de clasificación. (Télam)