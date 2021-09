El tucumano Augusto Núñez se adjudicó este domingo la 54ta. edición del Abierto del Norte de golf que se disputó este fin de semana en el Jockey Club de la capital provincial.

Núñez, de 28 años, empleó hoy por segundo día consecutivo una tarjeta de 63 golpes para acumular un total de 263 (veintiuno bajo el par de la cancha).

El jugador oriundo de Yerba Buena superó por dos impactos a su comprovinciano César Costilla, en un mano a mano que se extendió hasta el último hoyo.

En tercer lugar quedó otro tucumano, Leonardo Ledesma (-17), en tanto que empataron el cuarto lugar Martín Contini y el cordobés Clodomiro Carranza con (-15).

“Después de una gira muy dura en el Korn Ferry Tour volví a Tucumán y no tenía ganas de jugar por un tiempo, pero por suerte me convencieron que jugar en mi club me iba a ayudar. Por suerte, lo hice y logré una de las victorias más importantes de mi carrera”, dijo Núñez, que creció a pocas cuadras de Alpa Sumaj, la cancha ubicada en Yerba Buena.

“Ganar con mi papá en la bolsa y rodeado de amigos y familia es algo muy especial. En este club empecé como caddie y crecí como golfista, así que es una semana muy especial”, sostuvo el campeón, que perdió la tarjeta del Korn Ferry Tour esta temporada por muy pocos puntos. (Télam)