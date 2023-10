El tercera línea del seleccionado argentino de rugby, Marcos Kremer, una de las figuras de Los Pumas en la derrota de hoy frente a su par de Inglaterra por 26-23 por el tercer puesto del Mundial de Francia 2023 aseguró que al equipo "le faltó experiencia para vencer"

El jugador del Stade Francais de París, de 26 años, indicó a la prensa que "no jugamos mal, pero tuvimos momentos flojos y nos costó caro. Si íbamos al alargue estoy seguro que lo ganábamos", remarcó.

El tercera línea, que logró el record histórico al ser el jugador más tackleador en un Mundial de Rugby, totabilizando 92 aciertos también aseguró que "la camiseta de Los Pumas es todo para mi, es mi vida y juego al rugby por ello. Si no estaría jugando en Los Pumas, no sé si me levantaría cada mañana y entrenaría como lo hago"

Finalmente, Kremer comentó que "nos faltó un poco de experiencia para rematar en los últimos metros. Estoy seguro de que el equipo lo dio todo, ninguno de mis compañeros se guardó nada", dijo.

Por su parte, el medio scrum, Tomás Cubelli indicó que "es difícil hacer un análisis, hoy era quedarnos con una medalla o quedarnos con las manos vacías. Queríamos volvernos con la medalla pero no se dio, el deporte es así a veces", sostuvo

Más adelante, hizo su balance de la derrota frente a Inglaterra y aseguró que "creo que ellos hicieron mérito al principio del partido, honestamente y sin faltarles el respeto con algunas bases del rugby de ir para adelante".

"Ganaron el uno a uno, nos faltó disciplina y nos marcaron un par de penales. Pero pudimos volver al partido, con la pelota hicimos cosas interesantes pero no alcanzó", manifestó

"El objetivo era jugar la final, tuvimos que dar vuelta la página y preparamos esta semana para enfrentar a Inglaterra. Seguramente valoráremos estas cosas más en frío pero ahora hay cierta frustración por no haber logrado la medalla.", finalizó Cubelli

