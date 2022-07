River quedó eliminado frente Vélez de la Copa Libertadores en una noche polémica, en la que el árbitro Roberto Tobar anuló un tanto de Matías Suárez mediante el VAR por una presunta mano del delantero y el técnico Marcelo Gallardo explotó al final del partido y lo fue increpar. "¿No te llaman? ¿Estás seguro que no te llaman? No viste la mano, era gol. ¿Cuándo fue que dudaste? ¿Vos lo viste?", le recriminó el entrenador en medio de la euforia acompañado de su asistente Matías Biscay, quien le retrucó al árbitro: "No se ve nada. No se ve". Mientras los jugadores de Vélez celebraban la clasificación a los cuartos de final, Gallardo continuó junto a su ayudante el reclamo al chileno por la acción que le privó el triunfo a su equipo y se sumaron al tenso diálogo los futbolistas Milton Casco, Bruno Zuculini, Franco Armani y Enzo Pérez, entre otros. Si bien los reproches fueron por dos jugadas puntuales, el presunto penal de Diego Godín sobre Lucas Beltrán paso a un segundo plano cuando se volvió a mencionar el gol anulado a Suárez por una mano imperceptible a instancias del VAR. "Por eso... ¿Por qué anulás un gol si no estás seguro?", le reclamaron Gallardo y Biscay a Tobar en un final caliente. LG/KDV NA