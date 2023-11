El DT de Unión de Santa Fe, Cristian "Kily" González, interrumpió su conferencia de prensa por la invasión de sus propios jugadores, quienes lo sumaron a un alocado festejo tras garantizar la permanencia en la Liga Profesional.

"El 'Tate" no se va, el 'Tate' no se va", cantaron los futbolistas, luego de vaciar en la cabeza del técnico una heladera portátil con agua fría. "El que no salta, se va a la B", agregaron en referencia a Colón, condenado a jugar un desempate ante Gimnasia y Esgrima La Plata.

"Se lo pregunté a los jugadores. ¿Donde vamos a estar el sábado a las 8? En Primera, ¿donde vamos a estar?. Estamos en Primera", destacó.

"Estoy muy feliz porque el equipo jugó con el corazón como requiere esta clase de partidos. Le agradezco a este plantel que se brindó siempre y se bancó mis locuras, mis exigencia, siempre en pos de un objetivo común", concluyó. (Télam)