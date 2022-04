El argentino Fernando "Tano" Ortiz, entrenador interino de América, quebró en llanto al recordar a su madre fallecida días atrás luego de la victoria agónica ante Necaxa.

El exdefensor de Boca, Racing y Vélez, entre otros, recibió el abrazo de sus dirigidos en el festejo del gol del chileno Diego Valdés en el último minuto del partido y en conferencia de prensa no pudo evitar las lágrimas.

"Me prometí no quebrarme por la semana especial que pasé, pero a veces es inevitable. Perder una madre y estar lejos, duele mucho, pero ella desde arriba ve que hago lo que me hace feliz", dijo un emocionado Ortiz.

La madre del cordobés de Corral de Bustos falleció el pasado miércoles pero el DT interino de las "Águilas" se quedó en México para dirigir al equipo en la visita a Aguascalientes y en la previa del partido se realizó un minuto de silencio en homenaje.

Ortiz asumió hace cuatro partidos en reemplazo de Santiago Solari y con dos victorias y un empate sacó a América del fondo y ya la ubicó en zona de clasificación a los playoffs. (Télam)