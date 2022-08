El serbio Novak Djokovic, exnúmero uno del tenis mundial, confirmó hoy que no participará del US Open, cuarto y último Grand Slam del año que se jugará en Nueva York desde el lunes próximo.

"Lamentablemente no podré viajar a Nueva York para el US Open. Gracias a todos los fanáticos por sus mensajes de amor y apoyo. Buena suerte a mis colegas tenistas, en mi caso me mantendré en buena forma y espíritu positivo, y esperaré una oportunidad para competir de nuevo", publicó "Nole" en su cuenta de la red social Twitter.

El serbio, de 35 años, jugó este año dos de los cuatro Grand Slam, el de Roland Garros, donde llegó hasta cuartos de final y perdió con Rafael Nadal, y el de Wimbledon, que lo ganó tras vencer en la final al australiano Nick Kyrgios.

El serbio, quien posee 21 títulos de Grand Slam, uno más que el suizo Roger Federer, inactivo desde hace un año, no podrá igualar el récord de "Rafa" Nadal con 22 al menos este año.

La edición del US Open 2022 se quedó sin Djokovic, actualmente sexto del mundo y finalista el año pasado, cuando perdió con el número uno del mundo y defensor del título, el ruso Daniil Medvedev.

Entre las damas la atención estará puesta en Serena Williams, quien dejará el tenis a los 40 años y con 23 títulos de Grand Slam en su mochila, y también jugará la británica Emma Raducanu, sorpresiva campeona en 2021.

En cuanto a los argentinos, habrá siete que ingresaron directamente: Diego Schwartzman (16), Francisco Cerúndolo (27), Sebastián Báez (37), Pedro Cachín (66), Federico Coria (78), Tomás Etcheverry (86) y la rosarina Nadia Podoroska, actualmente en el casillero 190 pero utilizará ranking protegido por haber estado durante casi todo un año lesionada.

En tanto, desde la clasificación luchan por un lugar en el cuadro principal Federico Delbonis, Andrea Collarini, Facundo Bagnis, Facundo Mena y Lourdes Carlé. (Télam)