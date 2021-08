El serbio Novak Djokovic, número uno del tenis masculino, anunció que no tomará parte del Masters 1000 de Cincinnati la semana próxima y que reaparecerá en el US Open, luego de un descanso tras haber sido semifinalista en los Juegos de Tokio, donde no logró ninguna medalla.

"Queridos aficionados, quería avisarles que me estaré tomando un poco más de tiempo para recuperarme luego de mi viaje bastante agotador desde Tokio. Eso lamentablemente significa que no estoy listo para competir en Cincinnati, así que me centraré en el US Open, nos vemos en Nueva York", explicó "Nole" en su cuenta oficial de la red social Twitter.

El serbio de 34 años conquistó este año el abierto de Australia, Roland Garros y Wimbledon, y buscará ganar el US Open para quedarse con el Grand Slam, es decir los cuatro grandes torneos en un mismo año.

Djokovic, dos veces campeón en Cincinnati, en 2018 y 2020, no pudo lograr su objetivo de ganar la medalla dorada en Tokio al perder en semifinales con el alemán Alexander Zverev, luego campeón, y tampoco se quedó con la de bronce ya que cayó frente al español Pablo Carreño Busta. (Télam)