El seleccionado argentino masculino Sub 23 de vóleibol ya se encuentra en Cali, Colombia, donde este viernes debutará contra Puerto Rico en los Juegos Panamericanos para menores de 23 años, clasificatorio a los Panamericanos de Santiago de Chile 2023.

El equipo nacional, dirigido por Pablo Rico, formará parte del Grupo A y el viernes jugará ante Puerto Rico (a las 20, hora argentina); el sábado frente a Colombia (a las 22.30) y el domingo cerrará la primera fase contra Guatemala (a las 20).

En el Grupo B competirán Brasil, República Dominicana, México y Chile.

Los 12 jugadores que viajaron son los armadores Ezequiel Vázquez y Eugenio Gaiottino (ambos Sub 19); los opuestos Lorenzo Nieto (Sub 21) y Bautista Gazaba (Sub 21); los centrales Nahuel García (Sub 19), Imanol Salazar (Sub 19) y Manuel Natch (Sub 21); los puntas Lucas Malaber (Sub 21), Nahuel Rojas (Sub 19), Giuliano Turcitu (Sub 19) y Mauro Zelayeta (Sub 23); y el líbero Marcos Richards (Sub 21). (Télam)