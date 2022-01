El seleccionado de Francia, vigente campeón del mundo, no jugará un partido amistoso en marzo en Qatar, sede del próximo Mundial, al no cumplirse las condiciones económicas y deportivas deseadas por la Federación de fútbol de su país (FFF).

La entidad anunció anoche que el equipo galo determinó no ir a Qatar dentro de dos meses por no cumplirse con los objetivos económicos y deportivos previstos, ya que no se pudo encontrar un rival de fuste para ese amistoso, señaló RMC Sport.

El cotejo en Qatar iba a desarrollarse entre el 24 y el 29 de marzo pero no se pudo encontrar a un adversario de jerarquía ya que los dos propuestos, Bélgica y Croacia, decidieron no aceptar la invitación.

Ahora la FFF desea jugar dos partidos en Francia con el fin de recaudar y que el equipo se ponga a punto para la gran cita mundialista. Los africanos Costa de Marfil y Sudáfrica son candidatos a enfrentar a los campeones del mundo. (Télam)