El seleccionado de rugby de Francia derrotó hoy, categóricamente, a su par de Nueva Zelanda por 27-13 en el encuentro inaugural del Mundial 2023, disputado en el Stade de France de Saint Denis.

El partido, correspondiente a la primera fecha de la zona A del Mundial de Francia 2023, que fue presenciado por 80.000 espectadores y fue dirigido por el árbitro sudafricano Jaco Peyper, tuvo un parcial favorable para el conjunto francés de 9-8.

Francia justificó con creces el categórico triunfo frente a los poderosos All Blacks por lo hecho en el segundo tiempo y demostró que es uno de los candidatos al quedarse con el título de campeón.

El fullback Thomas Ramos que sumó 17 puntos con el pie fue la figura del encuentro, ya que además de su puntería a los postes, fue el estratega para iniciar las jugadas de ataque.

El conjunto francés se llevó por delante a Nueva Zelanda en la parte complementaria, luego de una primera parte pareja en la que los oceánicos abrieron el marcador con un try marcado por Mark Telea al inicio del encuentro.

Francia se defendió de los embates de Nueva Zelanda y fue efectivo para conseguir tres penales a su favor que fueron concretados por Ramos para finalizar la primera parte ganando 9-8.

En el segundo tiempo, Francia tomó el dominio de las acciones y arrolló con sus delanteros a Nueva Zelanda.

Pese a ello, en el inicio Mark Tlea marcó su segundo try para pasar al frente por 13-9 en el marcador.

Minutos más tarde, Francia se benefició con la amonestación de Will Jordan, quien cometió una infracción ante el salto frente a un rival francés.

A partir de alli, Francia tomó el control del encuentro y Damian Penaud marcó el primer try tras una veloz corrida y sacó ventajas de las deficientes decisiones de los conductores de los All Blacks.

De esa manera, dos penales más convertidos por Ramos y el segundo try obtenido por Melvin Jaminet sobre el final del encuentro justificaron con creces el debut con un categórico triunfo frente a los poderosos All Blacks.

El juego de Francia pese a no ser lucido fue efectivo ya que Nueva Zelanda solo pudo sumar al inicio de la segunda parte con el try obtenido por el wing Teleau.

El capitán de los All Blacks se lesionó previo al inicio del encuentro y en su lugar ingresó Tupou Vaa'i y Ardie Savea asumió la capitanía.

El seleccionado de Francia se medirá el próximo jueves 14 frente a su par de Uruguay en el Stade Pierre-Mauroy de la ciudad de Lille.

Un día más tarde, Nueva Zelanda enfrentará al seleccionado de Namibia, en el Stadium Toulouse, de la ciudad de Toulouse.

Sintesis:

Francia: Thomas Ramos; Damian Penaud, Gael Fickou, Yoram Moefana y Gabin Villiere; Matthieu Jalibert y Antoine Dupont (capitán); Gregory Alldritt, Charles Ollivon y Francois Cros; Thibaud Flament y Cameron Woki; Uini Atonio, Julien Marchandy Reda Wardi. Entrenador : Fabien Galthié

Ingresaron: Peato Mauvaka; Romain Taofifénua; Jean-Baptiste Gros; Dorian Aldegheri; Arthur Vicent; Paul Boudehent; Melvyn Jaminet.

Nueva Zelanda: Beauden Barrett; Will Jordan, Rieko Ioane, Anton Lienert-Brown y Mark Telea; Richie Mo'ungay Aaron Smith; Ardie Savea (capitán), Dalton Papali'I; Tupou Vaa'i; Scott Barrett y Samuel Whitelock; Nepo Laulala, Codie Taylor y Ethan de Groot. Entrenador: Ian Foster.

Ingresaron: Ofa Tuungafasi; Fletcher Newell; Luke Jacobson; Finlay Christie, David Havili; Brodie Retallick; Leicester Fainga'anuku;

Tantos en el primer tiempo: 1' try Telea (NZ), 4' penal Ramos (F), 19' penal Ramos (F), 25' penal Mo'unga (NZ), 28' penal Ramos (F). Resultado parcial: Francia 9- Nueva Zelanda 8.

Tantos en el segundo tiempo: 2' try Telea (NZ), 14' try Penaud convertido por Ramos (F), 24' penal Ramos (F), 33' penal Ramos (F), 37' try Jaminet (F) Resultado final: Francia 27- Nueva Zelanda 13.

Amonestado en el segundo tiempo: Jordan (NZ)

Estadio: State de France (Saint-Denis)

Arbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica)

Asistentes: Karl Dickson (Inglaterra) y Christophe Ridley (Inglaterra)

TMO: Tom Foley (Inglaterra).

