El segunda línea del seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, Tomás Lavanini, admitió hoy que a la defensa del equipo "le falto carácter" en la goleada sufrida ante Nueva Zelanda, por 53 a 3, por la cuarta fecha del Rugby Championship, en encuentro jugado en la ciudad neozelandesa de Hamilton.

"Es difícil después del partido que hicimos la semana pasada (ganaron Los Pumas 25-18) que nos pase esto, no nos puede pasar esto ahora, nos faltó carácter en la defensa, quizá lo que teníamos que mostrar hoy no lo tuvimos" dijo el segunda línea de 29 años, en declaraciones a ESPN después del partido.

El exjugador de Hindú, actualmente en el Clermont de Francia, agregó: "En este nivel si regalamos en lo defensivo te meten 53 puntos".

Lavanini suma 72 partidos en Los Pumas y en el ranking histórico es el segunda línea con más actuaciones detrás de Pedro Sporleder (78, entre 1990 y 2003) y su compañero Matías Alemanno (75 desde 2014 a la actualidad).

"La defensa no fue lo que debió ser, estamos en el camino correcto pero no lo supimos desarrollar y hacer bien en esta ocasión, los All Blacks no hicieron nada del otro mundo, la patearon para adelante y nos arrinconaron, el plan fue simple y lo ejecutaron bien" explicó.

Ahora Argentina jugará las dos últimas fechas del RCH ante el vigente campeón del mundo, Sudáfrica, el 17 de septiembre en la cancha de Vélez Sarsfield y el 24 de septiembre en el Kings Park Stadium de Durban, y Lavannini ya piensa en esos compromisos.

"Tenemos unas semanas para pensar y corregir, se vienen dos partidos espectaculares ante Sudáfrica" finalizó Lavanni, con la lógica molestia tras un abultado resultado en contra. (Télam)