El santafesino Leandro Marelli se ubicó en la primera posición al completarse hoy la ronda inaugural del torneo Memorial 100 años Roberto De Vicenzo, certamen que se celebra en el Ranelagh Golf Club y homenajea la figura del emblemático personaje del deporte argentino.

El jugador oriundo de la localidad de Casilda, de 31 años, empleó 62 golpes (nueve bajo el par de la cancha) para subirse a la cima de la clasificación del torneo que corresponde al Tour Latinoamericano del PGA Tour y repartirá premios por 175 mil dólares.

“Jugué increíble, los últimos once hoyos hice 10 menos. Creo que hice un click cuando la metí desde el frente del green en el 9”, destacó el puntero, que ganó un título en el circuito continental (Abierto de Perú, 2019)

“Terminar birdie birdie es muy lindo y hacer una vuelta de 62 en el comienzo es importantísimo. Creo que es la vuelta más baja que hice en el Tour así que muy contento de haberla hecho acá en Ranelagh” expresó el casildense.

La segunda colocación es compartida por el tucumano Andrés ‘Pigu’ Romero y el norteamericano Davis Shore, ambos con 64 impactos (-7).

“En la ida arranqué irregular, con solo dos pares, pero en la vuelta fue muy buena y terminé haciendo siete menos. Me siento muy bien, cómodo y me estoy reencontrando arriba del green que es lo que siempre me mantuvo en mi carrera”, indicó el golfista oriundo de Yerba Buena, que ya disfrutó de las mieles del éxito en certámenes del PGA Tour (uno) y del European Tour (dos).

El riocuartense Clodomiro Carranza, por su lado, figura en el quinto puesto, con 66 golpes (cinco bajo el par de la cancha), mientras que el salteño Tommy Cocha, el cordobés Ignacio Marino, el tucumano César Costilla y el puntano Emilio Domínguez comparten el undécimo lugar, con 67 (-4)

El evento homenajea al mejor golfista argentino de la historia, el bonaerense De Vicenzo, quien el próximo 14 de abril cumpliría 100 años. Don Roberto falleció el primero de junio de 2017, a los 94.

Durante su prolífica carrera deportiva, De Vicenzo se adjudicó la edición 1967 del Abierto Británico en el Royal Liverpool Golf Club y no pudo repetir la conquista al año siguiente en el Masters de Augusta, en los EE.UU., cuando un involuntario error (anotó mal la tarjeta de un recorrido) cometido por su compañero Tommy Aaron le impidió quedarse con el título del torneo Major que finalmente fue ganado por Bob Goalby

(Télam)