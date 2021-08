El director técnico de Newell's, Fernando Gamboa, opinó hoy sobre el empate en un gol como local contra Rosario Central en el clásico rosarino que "el resultado no fue justo y habría que haberlo ganado", cuando fue consultado sobre las declaraciones del entrenador de Central, Cristian González, quien dijo que ellos fueron los que merecieron la victoria.

"Creo que el partido en el primer tiempo fue muy parejo, después nos encontramos con dos situaciones con Pablo (Pérez) y (Cristian) Lema (por las amonestaciones). Después en el segundo tiempo nos encontramos con un gol de pelota parada en contra y a partir de ahí el equipo volvió a buscar no sólo el empate sino también la victoria", destacó Gamboa.

"Pero más allá de lo que haya pasado en los 90 y tantos minutos, queda el sabor amargo de no haberle podido regalarle esa felicidad a la gente y darle al pueblo 'leproso" lo que tanto quería, que era el triunfo en el clásico", apreció.

Respecto del juego de Newell's, Gamboa sostuvo que "a veces los clásicos llevan a no poder convivir con la ansiedad y por eso son tan importantes los jugadores con mucho recorrido. A veces queríamos ser verticales, no porque no sea bueno, sino porque en vez de dejar a un delantero solo lo dejábamos con dos rivales".

"Por eso no estoy tranquilo ni estoy contento, ya que hace 12 años que esperaba volver al club para poder ganar el clásico. Yo daba lo que no tenía por ganar el partido y los jugadores también. Pero que no esté cómodo con el resultado no quiere decir que tenga algún reproche para los jugadores", aclaró finalmente Gamboa. (Télam)